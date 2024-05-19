Валенсия - Жирона: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Сегодня в рамках 37-го тура чемпионата Испании Яремчук из "Валенсии" сыграет против Довбика и Цыганкова из "Жироны". "Валенсия" не попала в еврокубки, в то время как их сегодняшние соперники будут играть в Лиге чемпионов.

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В этом сезоне Роман Яремчук отличился 3 голами в 24 играх, сегодня украинец может выйти вместо Дуро, у которого травма. Тем временем Довбик провел фантастический сезон, 20 голов и 7 голевых передач в 34 матчах. Цыганков, у которого были травмы на протяжении сезона, также провел отличный сезон, 6 голов, 5 ассистов в 28 играх.

Чемпионат Испании "Валенсия" - "Жирона"

19 мая, 20:00

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