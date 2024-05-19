Примера. Сельта и Мальорка добывают важные очки, а Кадис официально оформил вылет из чемпионата

Если "Насриды" еще несколько недель назад досрочно оформили понижение в классе, то команда из Виго должна была побеждать на выезде, чтобы сохранить прописку на следующий сезон. Норвежский нападающий "Сельты" Странд Ларсен оформил в этом поединке гол+пас, что позволило гостям получить важные три очка и гарантировать себе выступление в Ла Лиге. "Гранада" могла в конце встречи сравнять счет, впрочем Пуэртас не реализовал пенальти - попал в перекладину.

В своем противостоянии "Мальорка" принимала главного аутсайдера чемпионата "Альмерию". Хозяева обменялись забить мячами в первой половине с андалусийцами: на гол Кайла Ларина, гости ответили точным ударом от Серхио Аррибаса. Для атакующего полузащитника "Альмерии" это был уже 7 гол в чемпионате. Во втором тайме хозяевам пришлось отыгрываться, где в конце встречи сравнял счет Серхи Дардер, что в итоге принесло "островитянам" важное очко.

"Кадис", которому необходимо было побеждать "Лас-"Пальмас", уже ближе к концу первой половины встречи смог забить гол благодаря Хави Эрнандесу. Впрочем, взятие ворот отменили после просмотра VAR, поскольку в момент передачи на Сальдуа, правый защитник находился в офсайде. Хозяева не сумели прошить ворота Вальеса, а прямая красная карточка Чусту похоронили надежды "Кадиса" спастись в Примере. В итоге андалусийский клуб присоединяется к "Альмерии" и "Гранаде" и вылетает в Сегунду.

Примера. 37-й тур

Гранада, Лос Карменес

Гранада - Сельта 1:2

Голы: Б. Мендес 86, - Странд Ларсен 61, Бамба 64

Предупреждения: Б. Мендес, Торренте - Сотело

Гранада: Марк Мартинес, Б. Мендес (Р. Санчес 89), М. Анхель, Торренте (Пёнтковский, 73), Нева, Серхио Руис, Гумбау, Пеллистри (Пуэртас, 90), Онгла (Мелендо, 73), Пинтор (Вильяр, 60), Бойе

Сельта: Гуаита, Манкильо, Старфельт (К. Касерес, 85), Жаилсон, Мингеса, Тапиа (Бамба, 46), Сотело (Нуньес, 79), де ла Торре (Бельтран, 46), Аспас, Х. Альварес, Странд Ларсен (Дувикас, 65)

Пальма, Мальорка-Сон-Муа

Мальорка - Альмерия 2:2

Гол: Ларин 29, Дардер, 83 - Аррибас 41, Ланга 66

Предупреждения: Раильо, Копете - Ромеро

Мальорка: Райкович, Апуд, Вальент, Раильо, Копете (Радонич, 69), Х. Коста (Латорре, 76), Дани Родригес (Пратс, 63), Саму Кошта (Маскарель, 46), Дардер, Мурики, Ларин (Морланес, 63)

Альмерия: Ф. Мартинес, Посо, Монтес, Чуми, Сентельес (Радованович, 82), Аррибас (Эмбарба, 82), Э. Гонсалес, Мелеро (Робертоне, 58), Л. Ромеро (Лосано, 65), Л.Х. Суарес (Баптистао, 65), Ланга

Кадис, Нуэво-Мирандилья

Кадис - Лас-Пальмас 0:0

Предупреждения: Рамос, Хави Эрнандес, Окампо, Кардона

Удаление: Чуст, 74

Кадис: Ледесма, Сальдуа (Карселен, 85), Фали Хименес, Чуст, Хави Эрнандес, Наварро (Окампо, 67), Эскаланте, Алькарас, Собрино (С. Наварро, 55), Рамос (М. Гомес, 85), Марти (Хуанми, 55)

Лас-Пальмас: Вальес, Араухо (Кардона, 68), Коко, Мармоль, Серхи Кардона, Луаодис (Кампанья, 73), Кириан Родригес, Муньос, Парк (Перроне, 84) , Молейро (Мунир, 84), Сандро (А. Суарес, 68),