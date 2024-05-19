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Лунин сыграет в Ла Лиге после 4-х подряд матчей на скамейке запасных
Решили дать игровую практику перед финалом
Getty Images / Global Images Ukraine
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Источник:Реал
Опубликовал: Виктор Иванчук
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