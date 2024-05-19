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Лунин сыграет в Ла Лиге после 4-х подряд матчей на скамейке запасных

Испания

Решили дать игровую практику перед финалом

Лунин сыграет в Ла Лиге после 4-х подряд матчей на скамейке запасных

Getty Images / Global Images Ukraine

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Источник:
Реал
Опубликовал: Виктор Иванчук
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