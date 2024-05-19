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Валенсия - Жирона. Кто из украинцев будет играть в матче Ла Лиги
В заявках команд - 3 наших соотечественника
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 37-го тура Ла Лиги состоится матч "Валенсия" - "Жирона". Украинский нападающий "летучих мышей" Роман Яремчук начнет этот поединок со скамейки запасных.
OUR XI ???? @GironaFC_Engl #ValenciaGirona#VCFDNA pic.twitter.com/3qIFFujywo— Valencia CF (@valenciacf_en) May 19, 2024
Игроки "Жироны" Виктор Цыганков и Артем Довбик попали в стартовый состав команды. Их клуб еще сохраняет шансы на 2-е место в чемпионате.
???????? ???????????????????????? ????????????????! ❤️????#ValenciaGirona pic.twitter.com/AytJqt5VLX— Girona FC (@GironaFC) May 19, 2024
Поединок "Валенсия" - "Жирона" состоится на "Месталье". Стартовый свисток прозвучит в 20:00.
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