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Валенсия - Жирона. Кто из украинцев будет играть в матче Ла Лиги

Испания

В заявках команд - 3 наших соотечественника

Валенсия - Жирона. Кто из украинцев будет играть в матче Ла Лиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках 37-го тура Ла Лиги состоится матч "Валенсия" - "Жирона". Украинский нападающий "летучих мышей" Роман Яремчук начнет этот поединок со скамейки запасных.

Игроки "Жироны" Виктор Цыганков и Артем Довбик попали в стартовый состав команды. Их клуб еще сохраняет шансы на 2-е место в чемпионате.

Поединок "Валенсия" - "Жирона" состоится на "Месталье". Стартовый свисток прозвучит в 20:00.

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Валенсия (Испания) Роман Яремчук Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
Жирона
Опубликовал: Виктор Иванчук
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