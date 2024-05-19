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Примера. Вильярреал - Реал Мадрид 4:4. Исторический покер Серлота

Испания
Обновлено

Подводники без еврокубков, но норвежец, вероятно, с Пичичи

Примера. Вильярреал - Реал Мадрид 4:4. Исторический покер Серлота

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Выдающийся матч - один из тех, по которым запомнят этот сезон в Испании.

В первом тайме ничего на это не указывало. Глобально на поле был только "Реал" - даром что играли "Сливочные" резервом.

Гюлер открыл счет в быстрой вертикальной атаке; Хоселу его удвоил после умного навеса Васкеса. Серлот тут же один отыграл после "привоза" Себальоса, но те же Васкес и Гюлер перед перерывом довели счет до разгромного.

У "Вильярреала" в отсутствие Баэны не работал быстрый выход из обороны; вдобавок защитники играли слишком расслабленно - особенно Куэнка.

Опытный Марселино поправил это заменами в перерыве, но никто не ожидал, что эффект будет таким сногсшибательным. В начале второго тайма уже "Реал" внезапно начал выглядеть командой низшего класса!

И, конечно, прежде всего благодаря мощи и реализации Серлота. На 48-й минуте он оформил дубль, замкнув навес Морено; на 52-й - записал на свой счет хет-трик, переиграв Лунина в ближнем бою; на 56-й - довел дело до покера, снова оставив не у дел вратаря и защиту после быстрой атаки правым флангом.

Не пошла игра у Лунина, есть такое, но если выбирать антигероя у "Реала", то это Эдер Милитао - вот кто проиграл все важные единоборства.

Был "Вильярреал" близок даже к победе, но Капу и Траоре - не Серлот.

Для "Реала" даже ничья означает, что он побил исторический клубный рекорд - 31 матч в Ла Лиге без поражений. Ну, а "Вильярреал" потерял шансы на еврокубки. 4 очка за 1 тур не отыгрываются.

37-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Реал Мадрид" - 4:4

Голы: Серлот, 39, 48, 52, 56 - Гюлер, 14, 45+2, Хоселу, 30, Васкес, 40

"Вильярреал": Йоргенсен — Москера, Байи, Куэнка (Альбиоль, 46), Альберто Морено (Терратс, 80) — Ахомаш (Траоре, 46), Комесанья, Парехо (Коклен, 46), Гедеш — Жерар Морено (Капу, 73), Серлот

"Реал Мадрид": Лунин — Васкес, Милитао (Начо, 61), Рюдигер, Фран Гарсия — Вальверде (Камавинга, 60), Себальос, Модрич (Марин, 82) — Браим Диас (Родриго, 68), Хоселу, Гюлер

Предупреждения: Альберто Морено, 45+1, Траоре, 84 - Камавинга, 66, Себальос, 86

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Реал (Мадрид) Вильярреал
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Комментарии
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Вarcelinius
19.05.2024 в 22:59
Луня подложил своему партнёру по сборной Довбику большую свинью. Молодец Андрийко, ты настоящий мадри@ас.
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Комментарии 20
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Вarcelinius
19.05.2024 в 22:59
Луня подложил своему партнёру по сборной Довбику большую свинью. Молодец Андрийко, ты настоящий мадри@ас.
Ответить
0
0
Morphyk7 (Черновцы)
19.05.2024 в 22:42
Лунин кинул довбика, получается? Там и гол+пас не светит
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0
1
Dr. House (Поділля)
19.05.2024 в 22:43
То є так..... Дивись нижче...
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0
1
Dr. House (Поділля)
19.05.2024 в 22:33
Єдине, що радує, Жирона в трійці. Це для Жирони із нашими українцями домчгн6, яке може залишитися навіки . А на 2 місце не пустили судді, які туди для примхи шейхів та для бабла затащили в Суперкопу ганебну барсотушку
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0
1
Dr. House (Поділля)
19.05.2024 в 22:33
Досягнення
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0
1
metall5291 (Kharkiv)
19.05.2024 в 22:35
саме так, шейхам подавай барсу, про Жирону вони не чули, і чути не хочуть.
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0
1
Dr. House (Поділля)
19.05.2024 в 22:37
Реал- Мальорка, ФКБ - Атлетик. Це пари СК. Єдине , що невідомо , скільки днів витратить Дідько з коровою на визначення з ким має грати його барсотушка? З АМ чи з АБ?
 
0
1
metall5291 (Kharkiv)
19.05.2024 в 22:41
Мені здається, що це Корова все плутає. А Дядько взагалі не в темі.
 
0
1
Dr. House (Поділля)
19.05.2024 в 22:45
Іноді здається, що Дядьку корову...))) Але може навпаки?
 
0
1
metall5291 (Kharkiv)
19.05.2024 в 22:21
"Победила Дружба" ,- так говорили когда-то. Все довольны, пострадавших нет, кроме Лунина. 4 пропущенных - это много. Теперь ему точно не играть в финале ЛЧ. А может это Папа Карло написал такой сценарий игры, включая кошмарную роль в ней Милитао ??? ()
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0
2
Morphyk7 (Черновцы)
19.05.2024 в 22:43
Так ему и не играть. Это же давно извесно
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1
0
metall5291 (Kharkiv)
19.05.2024 в 23:03
Теперь Папа с чистой совестью может сказать : "Ну что ж, ти сам понимаешь ..."
 
0
0
kukarekin (Одесса)
19.05.2024 в 22:20
Лунину нужно в МЮ
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0
3
Dr. House (Поділля)
19.05.2024 в 22:35
До цих шлємазлів, які навіть в ЛК не потрапили? Тільки не потрібно казати, що в них ще є фінал Кубку
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0
1
metall5291 (Kharkiv)
19.05.2024 в 22:37
МЮ сьогодні це ніщо, навіть не памятник тому МЮ часів Сера Алекса.
 
0
1
Dr. House (Поділля)
19.05.2024 в 22:42
Всі там АПЛ визначають , найсильніша ліга. Може й так. По баблу шейхівському, по інфраструктурі, по Лисому Шарлатанові. Але я чогось не бачу жодної команди з АПЛ в ТРЬОХ фіналах ЄК. Та й в півфіналі бачив одну ганебну АВ
 
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0
Morphyk7 (Черновцы)
19.05.2024 в 22:45
Для чего? А вообще выбор очень не прост. С одной стороны куртуа старый, который травмируется + постоянные титулы, с другой стороны и эго работать должно
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0
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Dr. House (Поділля)
19.05.2024 в 22:04
Злили відразу Луніна та Довбика...
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2
1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
19.05.2024 в 22:17
Так і є...нажаль
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2
1
Morphyk7 (Черновцы)
19.05.2024 в 22:46
То лунін злив довбика
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