Примера. Вильярреал - Реал Мадрид 4:4. Исторический покер Серлота

Выдающийся матч - один из тех, по которым запомнят этот сезон в Испании.

В первом тайме ничего на это не указывало. Глобально на поле был только "Реал" - даром что играли "Сливочные" резервом.

Гюлер открыл счет в быстрой вертикальной атаке; Хоселу его удвоил после умного навеса Васкеса. Серлот тут же один отыграл после "привоза" Себальоса, но те же Васкес и Гюлер перед перерывом довели счет до разгромного.

У "Вильярреала" в отсутствие Баэны не работал быстрый выход из обороны; вдобавок защитники играли слишком расслабленно - особенно Куэнка.

Опытный Марселино поправил это заменами в перерыве, но никто не ожидал, что эффект будет таким сногсшибательным. В начале второго тайма уже "Реал" внезапно начал выглядеть командой низшего класса!

И, конечно, прежде всего благодаря мощи и реализации Серлота. На 48-й минуте он оформил дубль, замкнув навес Морено; на 52-й - записал на свой счет хет-трик, переиграв Лунина в ближнем бою; на 56-й - довел дело до покера, снова оставив не у дел вратаря и защиту после быстрой атаки правым флангом.

Не пошла игра у Лунина, есть такое, но если выбирать антигероя у "Реала", то это Эдер Милитао - вот кто проиграл все важные единоборства.

Был "Вильярреал" близок даже к победе, но Капу и Траоре - не Серлот.

Для "Реала" даже ничья означает, что он побил исторический клубный рекорд - 31 матч в Ла Лиге без поражений. Ну, а "Вильярреал" потерял шансы на еврокубки. 4 очка за 1 тур не отыгрываются.

37-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Реал Мадрид" - 4:4

Голы: Серлот, 39, 48, 52, 56 - Гюлер, 14, 45+2, Хоселу, 30, Васкес, 40

"Вильярреал": Йоргенсен — Москера, Байи, Куэнка (Альбиоль, 46), Альберто Морено (Терратс, 80) — Ахомаш (Траоре, 46), Комесанья, Парехо (Коклен, 46), Гедеш — Жерар Морено (Капу, 73), Серлот

"Реал Мадрид": Лунин — Васкес, Милитао (Начо, 61), Рюдигер, Фран Гарсия — Вальверде (Камавинга, 60), Себальос, Модрич (Марин, 82) — Браим Диас (Родриго, 68), Хоселу, Гюлер

Предупреждения: Альберто Морено, 45+1, Траоре, 84 - Камавинга, 66, Себальос, 86