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Примера. Барселона - Райо Вальекано 3:0. На классе и реализации Педри

Испания

Вышел на замену - сделал результат

Примера. Барселона - Райо Вальекано 3:0. На классе и реализации Педри

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая за три года победа "Барсы" над "Райо" в рамках Ла Лиги.

Все прошло очень буднично. Уже на 3-й минуте Ямаль точно набросил мяч на Левандовского, и тот едва не порвал сетку.

Дальше в первом тайме "Барса" монотонно давила и создавала угрозу за счет владения, но привычно привозила в защите. Сисс, Камельо и Лежен, однако, прощали команду Хави.

Как вы понимаете, добром для "Райо" это закончиться не могло. Пусть основе каталонцев не давались голы, но со скамейки вышел Педри - и все изменилось.

Точнее, сперва-то инициативу взял Жоау Феликс, который обыграл полкоманды и пробил; Педри оставалось только добить с семи метров. Ну, а еще спустя три минуты подверженного травмам хавбека вывел на ворота лонгболом Рональд Араухо.

Сезон, может, и не удался "Барсе", но попрощалась она со своими болельщиками уверенно, на стиле. Итог для команды Хави - второе место и пока еще 82 очка. У "Райо" - 38 баллов и 15-е место. Резкая деградация в сравнении с прошлыми сезонами под руководством Андони Ираолы, но другого и не ожидалось.

37-й тур Примеры. Барселона. "Монжуик"

"Барселона" - "Райо Вальекано" - 3:0

Голы: Левандовский, 3, Педри, 72, 75

"Барселона": тер Штеген — Кунде, Кубарси (Араухо, 62), Иньиго Мартинес, Канселу — Фермин Лопес (Феликс, 62), Роберто (Кристенсен, 46), Гюндоган — Ямаль, Левандовский (Витор Роке, 79), Рафинья (Педри, 62)

"Райо Вальекано": Димитриевский — Балью, Мумин, Лежен, Эспино — Сисс, Валентин (Креспу, 62) — Паласон (Унаи Лопес, 79), де Фрутос (Рацу, 62), Альваро Гарсия (Чаваррия, 76) — Камельо (Фалькао, 79)

Предупреждения: Ямаль, 10, Рафинья, 31, Кубарси, 37, Канселу, 90+1 - Мумин, 23, Валентин, 50

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Барселона Райо Вальекано (Мадрид)
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Комментарии
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
19.05.2024 в 22:23
Можно подвести итоги некоторых чемпионатов. Рад, что в Украине, несмотря ни на что, состоялся чемпионат И еще приятнее, что из высшей лиги, вслед за плаксами, «жертвами Суркиса», исчезнет второе харьковское недоразумение. Победа Гвардиолы и компании в Англии. Молодцы! И много другого.)
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Комментарии 5
dynamo kiev #1 (Charlotte )
19.05.2024 в 22:23
Можно подвести итоги некоторых чемпионатов. Рад, что в Украине, несмотря ни на что, состоялся чемпионат И еще приятнее, что из высшей лиги, вслед за плаксами, «жертвами Суркиса», исчезнет второе харьковское недоразумение. Победа Гвардиолы и компании в Англии. Молодцы! И много другого.)
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2
0
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Вarcelinius
19.05.2024 в 23:06
У Металлолома ещё есть шансы выползти из зоны вылета в переходные.
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Вarcelinius
19.05.2024 в 23:08
Брат, а как тебе 3-е место Кривбасса?
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Spokoyno (Київ)
19.05.2024 в 22:11
xG 1,35 на 1,27, рахунок 3:0 Так буває, коли грають футболісти різного класу. Левандовський так прощався… що дійсно ВСЬО Педрі не встиг його посварити, що ДВІЧІ видав пас / організував атаку гостей, як він у метушні забиває один, а потім після шикарного лонгбола Араухо і другий. Отримає ЛаЛіга от шейхов свої пару мільйонів
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
19.05.2024 в 22:16
Может я рановато на Педри крест поставил? По крайней мере хотелось бы, чтобы он был как предыдущая восьмерка в Барсе.
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