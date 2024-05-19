Примера. Барселона - Райо Вальекано 3:0. На классе и реализации Педри

Первая за три года победа "Барсы" над "Райо" в рамках Ла Лиги.

Все прошло очень буднично. Уже на 3-й минуте Ямаль точно набросил мяч на Левандовского, и тот едва не порвал сетку.

Дальше в первом тайме "Барса" монотонно давила и создавала угрозу за счет владения, но привычно привозила в защите. Сисс, Камельо и Лежен, однако, прощали команду Хави.

Как вы понимаете, добром для "Райо" это закончиться не могло. Пусть основе каталонцев не давались голы, но со скамейки вышел Педри - и все изменилось.

Точнее, сперва-то инициативу взял Жоау Феликс, который обыграл полкоманды и пробил; Педри оставалось только добить с семи метров. Ну, а еще спустя три минуты подверженного травмам хавбека вывел на ворота лонгболом Рональд Араухо.

Сезон, может, и не удался "Барсе", но попрощалась она со своими болельщиками уверенно, на стиле. Итог для команды Хави - второе место и пока еще 82 очка. У "Райо" - 38 баллов и 15-е место. Резкая деградация в сравнении с прошлыми сезонами под руководством Андони Ираолы, но другого и не ожидалось.

37-й тур Примеры. Барселона. "Монжуик"

"Барселона" - "Райо Вальекано" - 3:0

Голы: Левандовский, 3, Педри, 72, 75

"Барселона": тер Штеген — Кунде, Кубарси (Араухо, 62), Иньиго Мартинес, Канселу — Фермин Лопес (Феликс, 62), Роберто (Кристенсен, 46), Гюндоган — Ямаль, Левандовский (Витор Роке, 79), Рафинья (Педри, 62)

"Райо Вальекано": Димитриевский — Балью, Мумин, Лежен, Эспино — Сисс, Валентин (Креспу, 62) — Паласон (Унаи Лопес, 79), де Фрутос (Рацу, 62), Альваро Гарсия (Чаваррия, 76) — Камельо (Фалькао, 79)

Предупреждения: Ямаль, 10, Рафинья, 31, Кубарси, 37, Канселу, 90+1 - Мумин, 23, Валентин, 50