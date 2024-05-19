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Примера. Валенсия - Жирона 1:3. Довбик забил, каталонцы закончат сезон третьими
"Лос Чес" никакие
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde
"Жирона" очень комфортно победила на поле немотивированной "Валенсии".
Преимущество каталонцев обозначилось еще на старте - у них моменты были, а у соперника никаких.
Цыганков потряс штангу классным ударом с левой - это был первый звоночек. Спустя какое-то время Довбик добивал мяч в уже пустые ворота, но промазал - это второй.
По итогу счет открыли не наши, а Савио, но идеальный прострел с правой на него выполнил активный Цыганков.
Лишь после этого "Валенсия" немного завелась и организовала первую интересную атаку; Канос даже забить мог, но попал в штангу. Перерыв.
Перед вторым таймом Рубен Бараха пытался оживить команду заменами. Романа Яремчука не выпустил, он в плохой форме, но вот Альберто Мари мог забить - не попал.
Конечно, "Жирона" наказала. Третья команда Ла Лиги, как-никак! На 58-й минуте Иван Мартин прошел между линиями в лицевую, прострелил, а там Довбик - 0:2.
Еще спустя 9 минут флангом прошел Цыганков и тоже прострелил результативно - только теперь "замыкал" Ярек в свои ворота.
Классная, яркая, уверенная в себе "Жирона" заслужила сегодня только комплименты. В таблице у нее теперь 78 баллов, и это гарантированное третье место. "Валенсия" 9-я с 48 баллами, и это тоже, пожалуй, адекватная оценка текущих возможностей "Летучих мышей".
37-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"
"Валенсия" - "Жирона" - 1:3
Голы: Пепелу, 84 (с пенальти) - Савиньо, 33, Довбик, 58. Гасеровский, 67 (автогол)
"Валенсия": Мамардашвили — Фулькье (Коррея, 46), Москера, Озкачар (Гайя, 61, Алмейда, 72), Гасеровский — Диего Лопес, Пепелу, Герра, Канос — Дуро (Питер Федерико, 46), Альберто Мари (Яремчук, 61)
"Жирона": Гассанига — Арнау, Эрик Гарсия (Хуанпе, 68), Давид Лопес, Блинд — Эррера (Валери, 74), Алейш Гарсия — Цыганков (Порту, 68), Мартин, Савиньо (Джастин Гарсия, 72) — Довбик (Стуани, 79)
Предупреждения: Фулькье, 26, Коррея, 90+1
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