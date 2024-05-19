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Примера. Атлетико опозорился, Бильбао эффектно проводил легенд, Сосьедад гарантировал себе ЛЕ

Испания
Обновлено

Испанские середняки сегодня играли необычайно ярко

Примера. Атлетико опозорился, Бильбао эффектно проводил легенд, Сосьедад гарантировал себе ЛЕ

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Сан-Мамес" красиво попрощался со своими легендами - Икер Муньяин и Рауль Гарсия покидают клуб.

Это звучит даже сказочно, но именно они сегодня и забили - причем уже на старте, определив характер матча.

В оставшиеся 70 минут "Севилья" не выглядела безнадежной, создавала моменты, но на все реагировал сменщик Унаи Симона Хулен Агирресабала. То, как он отбил удары Лукебакио и Агуме - это высший пилотаж.

У "Атлетика", в свою очередь, самым активным был Нико Уильямс, но и тут хвалим вратаря - Эрьяна Нюланда.

В таблице победа "Атлетика" гарантировала ему итоговое 5-е место с 67 очками. Мощный сезон по меркам клуба. "Севилья" же опустилась на 13-е место с 41 баллом, и для нее это провал.

37-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Севилья" - 2:0

Голы: Рауль Гарсия, 17, Муньяин, 19

"Атлетик": Агирресабала — де Маркос, Вивиан, Йерай, Берчиче — де Галларета (Эррера, 65), Прадос — Рауль Гарсия, Муньяин (Хуаресигар, 63), Нико Уильямс (Беренгер, 75) — Уильямс (Олабар'єта, 82)

"Севилья": Нюланд — Баде, Рамос, Салас — Навас (Хуанлу, 45), Буэно (Меджбри, 85), Агуме, Акунья (Педроса, 46) — Окампос, Эн-Несири (Велис, 90+1), Лукебакио (Мариано, 85)

Предупреждения: де Галларета, 37 - Салас, 45+2

Бездарно заканчивает "Атлетико" этот сезон. Ни сил, ни идей, ни желания не осталось.

"Осасуна" доминировала в борьбе и на подборах даже в чужой штрафной - вот как забивались голы.

Главный герой - еще один Рауль Гарсия, только молодой и родом из Андалусии. Сегодня он открыл счет, а в середине второго тайма похоронил интригу, замкнув дежурный прострел при счете 2:1.

Гол Торро мощным ударом с лету из пределов штрафной - это уже было даже неприлично для статуса "Матрасников".

Не пришло ли время Диего Симеоне уйти? Об этом сейчас много разговоров. В таблице у "Атлетико" только 4-е место с 73 очками. У "Осасуны" - 11-я позиция и 44 балла.

37-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Осасуна" - 1:4

Голы: Мората, 55 - Рауль Гарсия, 26, 64, Орос, 52, Торро, 88

"Атлетико": Облак — Паулиста (Мората, 46), Савич, Эрмосо — Аспиликуэта (Рейнилду, 60), Льоренте, Коке (Вермерен, 71), де Пауль, Самуэл Лино (Депай, 60) — Гризманн, Корреа (Рикельме, 55)

"Осасуна": Эррера — Аресо, Катена, Эррандо, Мохика — Торро, Муньос, Ибаньес — Рубен Гарсия, Рауль Гарсия (Будимир, 84), Пенья (Монкайола, 72)

Предупреждения: Паулиста, 35, де Пауль, 56 - Катена, 59. Муньос, 90+2

В матче за место в Лиге Европы "Реал Сосьедад" показал свой настрой, а Форнальс и Абде испортили себе репутацию.

Поединок был максимально боевым в первом тайме, который начался с блестящего штрафного удара Браиса Мендеса точно в девятку.

Почти сразу Оярсабаль мог удваивать счет, но нет, а дальше "Бетис" перехватил инициативу, и уже Ремиро спасал своих после попыток Фекира, Рияда и Виллиана Жозе. В те минуты зелено-полосатые смотрелись реально сильно; казалось, у них есть шансы.

Что было дальше? Форнальс заигрался возле своих ворот и подарил легкий гол Мерино - это 0:2.

Во втором тайме "Бетис" наконец заработал пенальти, его вызвался бить Абде и... исполнил плохую паненку.

Ну, и напоследок Айосе таки забил после лонгбола, но ВАР увидел игру рукой.

Недостаток концентрации вкупе с травмой лидера, Иско, отправляет "Бетис" всего лишь в Лигу конференций, но даже так это рекордный, четвертый кряду евросезон для клуба. Касательно "Реала Сосьедад", то он с 60 очками может готовиться к Лиге Европы.

37-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Реал Сосьедад" - 0:2

Голы: Браис Мендес, 5, Мерино, 42

"Бетис": Руи Силва — Сабали (Бельерин, 60), Сократис, Рияд, Миранда — Кардосо, Карвалью (Родри, 46) — Форнальс (Альтимира, 46), Фекир, Айосе Перес — Виллиан Жозе (Абде, 60)

"Реал Сосьедад": Ремиро — Траоре (Арамбуру, 76), Элустондо, Ле Норман, Тирни (Мартин, 67) — Браис Мендес (Барренечеа, 76), Турьентес (Оласагасти, 67), Мерино, Галан — Бекер (Захарян, 81), Оярсабаль

Предупреждения: Сабали, 58, Миранда, 83, Фекир, 90+1 - Турьентес, 52, Траоре, 74, Бекер, 78, Арамбуру, 90+1

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Атлетик (Бильбао) Атлетико (Мадрид) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Севилья Бетис (Севилья) Осасуна (Памплона)
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