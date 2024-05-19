Примера. Атлетико опозорился, Бильбао эффектно проводил легенд, Сосьедад гарантировал себе ЛЕ

"Сан-Мамес" красиво попрощался со своими легендами - Икер Муньяин и Рауль Гарсия покидают клуб.

Это звучит даже сказочно, но именно они сегодня и забили - причем уже на старте, определив характер матча.

В оставшиеся 70 минут "Севилья" не выглядела безнадежной, создавала моменты, но на все реагировал сменщик Унаи Симона Хулен Агирресабала. То, как он отбил удары Лукебакио и Агуме - это высший пилотаж.

У "Атлетика", в свою очередь, самым активным был Нико Уильямс, но и тут хвалим вратаря - Эрьяна Нюланда.

В таблице победа "Атлетика" гарантировала ему итоговое 5-е место с 67 очками. Мощный сезон по меркам клуба. "Севилья" же опустилась на 13-е место с 41 баллом, и для нее это провал.

37-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Севилья" - 2:0

Голы: Рауль Гарсия, 17, Муньяин, 19

"Атлетик": Агирресабала — де Маркос, Вивиан, Йерай, Берчиче — де Галларета (Эррера, 65), Прадос — Рауль Гарсия, Муньяин (Хуаресигар, 63), Нико Уильямс (Беренгер, 75) — Уильямс (Олабар'єта, 82)

"Севилья": Нюланд — Баде, Рамос, Салас — Навас (Хуанлу, 45), Буэно (Меджбри, 85), Агуме, Акунья (Педроса, 46) — Окампос, Эн-Несири (Велис, 90+1), Лукебакио (Мариано, 85)

Предупреждения: де Галларета, 37 - Салас, 45+2

Бездарно заканчивает "Атлетико" этот сезон. Ни сил, ни идей, ни желания не осталось.

"Осасуна" доминировала в борьбе и на подборах даже в чужой штрафной - вот как забивались голы.

Главный герой - еще один Рауль Гарсия, только молодой и родом из Андалусии. Сегодня он открыл счет, а в середине второго тайма похоронил интригу, замкнув дежурный прострел при счете 2:1.

Гол Торро мощным ударом с лету из пределов штрафной - это уже было даже неприлично для статуса "Матрасников".

Не пришло ли время Диего Симеоне уйти? Об этом сейчас много разговоров. В таблице у "Атлетико" только 4-е место с 73 очками. У "Осасуны" - 11-я позиция и 44 балла.

37-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Осасуна" - 1:4

Голы: Мората, 55 - Рауль Гарсия, 26, 64, Орос, 52, Торро, 88

"Атлетико": Облак — Паулиста (Мората, 46), Савич, Эрмосо — Аспиликуэта (Рейнилду, 60), Льоренте, Коке (Вермерен, 71), де Пауль, Самуэл Лино (Депай, 60) — Гризманн, Корреа (Рикельме, 55)

"Осасуна": Эррера — Аресо, Катена, Эррандо, Мохика — Торро, Муньос, Ибаньес — Рубен Гарсия, Рауль Гарсия (Будимир, 84), Пенья (Монкайола, 72)

Предупреждения: Паулиста, 35, де Пауль, 56 - Катена, 59. Муньос, 90+2

В матче за место в Лиге Европы "Реал Сосьедад" показал свой настрой, а Форнальс и Абде испортили себе репутацию.

Поединок был максимально боевым в первом тайме, который начался с блестящего штрафного удара Браиса Мендеса точно в девятку.

Почти сразу Оярсабаль мог удваивать счет, но нет, а дальше "Бетис" перехватил инициативу, и уже Ремиро спасал своих после попыток Фекира, Рияда и Виллиана Жозе. В те минуты зелено-полосатые смотрелись реально сильно; казалось, у них есть шансы.

Что было дальше? Форнальс заигрался возле своих ворот и подарил легкий гол Мерино - это 0:2.

Во втором тайме "Бетис" наконец заработал пенальти, его вызвался бить Абде и... исполнил плохую паненку.

Ну, и напоследок Айосе таки забил после лонгбола, но ВАР увидел игру рукой.

Недостаток концентрации вкупе с травмой лидера, Иско, отправляет "Бетис" всего лишь в Лигу конференций, но даже так это рекордный, четвертый кряду евросезон для клуба. Касательно "Реала Сосьедад", то он с 60 очками может готовиться к Лиге Европы.

37-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Реал Сосьедад" - 0:2

Голы: Браис Мендес, 5, Мерино, 42

"Бетис": Руи Силва — Сабали (Бельерин, 60), Сократис, Рияд, Миранда — Кардосо, Карвалью (Родри, 46) — Форнальс (Альтимира, 46), Фекир, Айосе Перес — Виллиан Жозе (Абде, 60)

"Реал Сосьедад": Ремиро — Траоре (Арамбуру, 76), Элустондо, Ле Норман, Тирни (Мартин, 67) — Браис Мендес (Барренечеа, 76), Турьентес (Оласагасти, 67), Мерино, Галан — Бекер (Захарян, 81), Оярсабаль

Предупреждения: Сабали, 58, Миранда, 83, Фекир, 90+1 - Турьентес, 52, Траоре, 74, Бекер, 78, Арамбуру, 90+1