Цыганков отдал ассист в матче с Валенсией

Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков отдал результативную передачу на Савио в матче против "Валенсии". Данная игра проходит в рамках 37-го тура Ла Лиги.

Цыганков правой ногой прострелил в штрафную площадку, где Савио блестяще завершил атаку. Артем Довбик тоже принял участие в голе. Он оттянул на себя одного из защитников.

"Жирона" открыла счет на 33-й минуте. Украинский нападающий "Валенсии" Роман Яремчук находится на скамейке запасных.