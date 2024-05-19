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Цыганков отдал ассист в матче с Валенсией

Испания

Так был открыт счет

Цыганков отдал ассист в матче с Валенсией

Getty Images / Global Images Ukraine

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Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков отдал результативную передачу на Савио в матче против "Валенсии". Данная игра проходит в рамках 37-го тура Ла Лиги.

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Цыганков правой ногой прострелил в штрафную площадку, где Савио блестяще завершил атаку. Артем Довбик тоже принял участие в голе. Он оттянул на себя одного из защитников.

"Жирона" открыла счет на 33-й минуте. Украинский нападающий "Валенсии" Роман Яремчук находится на скамейке запасных.

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Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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