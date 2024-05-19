Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Цыганков отдал ассист в матче с Валенсией
Так был открыт счет
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков отдал результативную передачу на Савио в матче против "Валенсии". Данная игра проходит в рамках 37-го тура Ла Лиги.
Цыганков правой ногой прострелил в штрафную площадку, где Савио блестяще завершил атаку. Артем Довбик тоже принял участие в голе. Он оттянул на себя одного из защитников.
"Жирона" открыла счет на 33-й минуте. Украинский нападающий "Валенсии" Роман Яремчук находится на скамейке запасных.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Арсенал отстал от Сити на два очка, Челси в еврокубках, все новички вылетели. Итоговая турнирная таблица чемпионата Англии
- Макгрегор – о победе Усика: Он – невероятный
- Как Роналду и Джошуа реагировали на победу Усика. Видео
- Атлетик заменил вратаря на 61-й минуте, чтобы помочь ему добыть индивидуальный приз
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО
- Красотка дня. Обаятельная девушка одного из героев Байера в Лиге Европы. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн