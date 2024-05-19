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Довбик отметился голом в ворота Валенсии
Еще один в копилку
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик забил гол в ворота "Валенсии". Это матч 37-го тура Ла Лиги.
Артем на 58-й минуте замкнул прострел Ивана Мартина, пробив в левый нижний угол ворот. По состоянию на это время счет 0:2 в пользу команды украинцев. Напомним, что в первом взятии ворот Виктор Цыганков записал ассист на Савио.
Для Артема этот гол стал 21-м в чемпионате в этом сезоне. Также в его активе 7 ассистов.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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