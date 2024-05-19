Лунин пропустил 4 гола от Серлота. Норвежец опередил Довбика в гонке лучших бомбардиров

Продолжается матч 37-го тура Ла Лиги между "Вильярреалом" и "Реалом". По состоянию на 70-ю минуту счет - 4:4. Ворота мадридцев защищает Андрей Лунин.

Покером за хозяев отметился норвежский нападающий Александер Серлот. После голевой феерии в этом матче Серлот опередил Артема Довбыка в гонке лучших бомбардиров Ла Лиги.

По состоянию на сейчас украинец имеет в активе 21 гол, а его прямой конкурент - 23. Командам Ла Лиги еще предстоит последний, 38-й тур в этом сезоне.