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Лунин пропустил 4 гола от Серлота. Норвежец опередил Довбика в гонке лучших бомбардиров
Очень неожиданно
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
Продолжается матч 37-го тура Ла Лиги между "Вильярреалом" и "Реалом". По состоянию на 70-ю минуту счет - 4:4. Ворота мадридцев защищает Андрей Лунин.
Покером за хозяев отметился норвежский нападающий Александер Серлот. После голевой феерии в этом матче Серлот опередил Артема Довбыка в гонке лучших бомбардиров Ла Лиги.
По состоянию на сейчас украинец имеет в активе 21 гол, а его прямой конкурент - 23. Командам Ла Лиги еще предстоит последний, 38-й тур в этом сезоне.
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