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Лунин пропустил 4 гола от Серлота. Норвежец опередил Довбика в гонке лучших бомбардиров

Испания

Очень неожиданно

Лунин пропустил 4 гола от Серлота. Норвежец опередил Довбика в гонке лучших бомбардиров

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Новина українською

Продолжается матч 37-го тура Ла Лиги между "Вильярреалом" и "Реалом". По состоянию на 70-ю минуту счет - 4:4. Ворота мадридцев защищает Андрей Лунин.

Покером за хозяев отметился норвежский нападающий Александер Серлот. После голевой феерии в этом матче Серлот опередил Артема Довбыка в гонке лучших бомбардиров Ла Лиги.

По состоянию на сейчас украинец имеет в активе 21 гол, а его прямой конкурент - 23. Командам Ла Лиги еще предстоит последний, 38-й тур в этом сезоне.

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Реал (Мадрид) Вильярреал Артем Довбик Андрей Лунин Жирона Александр Серлот
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Djarik
19.05.2024 в 21:49
Тепер може розпрощатись з фіналом ЛЧ
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Комментарии 1
Djarik
19.05.2024 в 21:49
Тепер може розпрощатись з фіналом ЛЧ
Ответить
0
1

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