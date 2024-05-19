Цыганков - один из лучших, Яремчук - один из худших, Довбик и Лунин - посредственно. Известны оценки украинцев за матчи Ла Лиги

Завершились матчи 37-го тура Ла Лиги. В 2-х из них принимали участие украинцы. Это поединки "Вильярреал" - "Реал" и "Валенсия" - "Жирона".

Голкипер "Реала" Андрей Лунин отыграл весь матч против "Вильярреала" (4:4). Украинец пропустил 4 гола от Серлота, что вывело нападающего на 1-е место бомбардирской гонки. Также Лунин совершил 7 сейвов, выполнил 92% точных передач, 5 точных лонгболов (из 8-ми) и дважды выбил кожаного подальше от ворот. Статистические порталы выставили ему средние баллы - 6,3 (WhoScored) и 6,5 (Sofascore).

Полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков отыграл 68 минут против "Валенсии". В этом поединке украинец отдал ассист, дважды бил неточно по воротам, отдал 85% точных передач, выполнил 5 ключевых пасов, 3 раза навешивал в штрафную площадку соперника, выполнил 3 лонгбола, заблокировал 2 выстрела "летучих мышей", выиграл 4 единоборства из 7-ми и 2 раза выбил мяч подальше. Аналитические ресурсы высоко оценили выступление Виктора. Ресурс WhoScored поставил ему вторую оценку в матче - 8,4, а портал Sofascore признал Цыганкова лучшим - 8,5.

Нападающий "Жироны" Артем Довбик провел на поле в матче с "Валенсией" 79 минут. Украинец забил гол, еще однажды нанес неточный удар, отдал 88% точных пасов (1 ключевой), проиграл 3 единоборства, 2 раза сфолил и 4 раза забежал в офсайд. Статистики выставили Артему средние баллы - 7,3 (WhoScored) и 6,9 (Sofascore).

Нападающий "Валенсии" Роман Яремчук вышел на поле в игре против "Жироны" на 61-й минуте. За предоставленное время он дважды пробил мимо ворот, выполнил 2 точных паса, выбил мяч, выиграл 2 единоборства из 4-х и заработал фол. В общем - 8 прикосновений к мячу. От статистически-аналитических порталов Роман имеет не слишком высокие баллы. WhoScored и Sofascore сошлись на оценке 5,8, правда у вторых - это самый низкий балл среди всех футболистов, участвовавших в этом поединке.