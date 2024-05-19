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Анчелотти - о 4:4 с Вильярреалом: Очевидно, голы не вина Лунина
Открытая игра
Карло Анчелотті
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал результативную ничью 4:4 с "Вильярреалом" в 37 туре Ла Лиги.
"Это был интересный матч, ритмичный, напряженный, открытый, с небольшим балансом. То, что мы получили, это то, что мы должны были получить, играть интенсивно, чтобы подготовиться к последней игре сезона.
Я не волнуюсь, это была очень откровенная игра. Мы играли в атакующий футбол, возможно пропустили больше, чем нужно. Это ничего не меняет, финал не обязательно должен быть таковым. Впереди они играли очень хорошо, а в атаке Арда Гюллер показал нечто особенное.
Лунин? Мне понравилось, он ничего не мог поделать с голами. У него был перерыв, но он сыграл хорошую игру. Очевидно, голы не его вина", - сказал Анчелотти.
Все 4 гола Лунину забил Александер Серлот. Благодаря им он обошел Артема Довбика в гонке лучших бомбардиров. У Серлота теперь 23 мяча, у украинца – 21.
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