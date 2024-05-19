  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Анчелотти - о 4:4 с Вильярреалом: Очевидно, голы не вина Лунина
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анчелотти - о 4:4 с Вильярреалом: Очевидно, голы не вина Лунина

Испания

Открытая игра

Анчелотти - о 4:4 с Вильярреалом: Очевидно, голы не вина Лунина

Карло Анчелотті

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал результативную ничью 4:4 с "Вильярреалом" в 37 туре Ла Лиги.

"Это был интересный матч, ритмичный, напряженный, открытый, с небольшим балансом. То, что мы получили, это то, что мы должны были получить, играть интенсивно, чтобы подготовиться к последней игре сезона.

Я не волнуюсь, это была очень откровенная игра. Мы играли в атакующий футбол, возможно пропустили больше, чем нужно. Это ничего не меняет, финал не обязательно должен быть таковым. Впереди они играли очень хорошо, а в атаке Арда Гюллер показал нечто особенное.

Лунин? Мне понравилось, он ничего не мог поделать с голами. У него был перерыв, но он сыграл хорошую игру. Очевидно, голы не его вина", - сказал Анчелотти.

Все 4 гола Лунину забил Александер Серлот. Благодаря им он обошел Артема Довбика в гонке лучших бомбардиров. У Серлота теперь 23 мяча, у украинца – 21.

По теме
yellow-arrow
Цыганков - один из лучших, Яремчук - один из худших, Довбик и Лунин - посредственно. Известны оценки украинцев за матчи Ла Лиги
yellow-arrow
Примера. Атлетико опозорился, Бильбао эффектно проводил легенд, Сосьедад гарантировал себе ЛЕ
yellow-arrow
Примера. Сельта и Мальорка добывают важные очки, а Кадис официально оформил вылет из чемпионата
Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
as.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости