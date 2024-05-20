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Хави: Мы должны поговорить с Лапортой. От Деку и Юсте я почувствовал спокойствие
Впереди решающая встреча
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Барселоны" Хави Эрнандес поделился текущими раскладам вокруг своего возможного увольнения.
Ранее сообщалось, что президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта решил уволить специалиста уже в ближайшие дни после его заявлений о неудовлетворительной экономической ситуации в клубе.
"Встреча с Лапортой? Если у меня будут новости, я сообщу их вам, как всегда. Если мы не увидимся сейчас, то это случится завтра, послезавтра... У меня с руководством постоянный контакт. На днях он (Лапорта - прим.) поздравил меня с победой.
Мы должны поговорить, но я спокоен. Я встречался с Деку, с Юсте… и от них я почувствовал спокойствие и уравновешенность. Никто не говорил мне чего-то другого", - цитирует Хави Marca.
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