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Гюлер: Даже когда я не играл - Анчелотти всегда общался со мной. Он помог мне поверить в себя
Арда отметил роль наставника в своём прогрессе
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник мадридского "Реала" Арда Гюлер прокомментировал своё положение в клубе.
Напомним, 19-летний турок оформил дубль во вчерашнем поединке против "Вильярреала" (4:4) в Ла Лиге.
"Я полностью адаптировался к команде. Здесь мне все помогают, включая тренера и товарищей по команде. Я хочу продолжать забивать голы, чтобы радовать своих товарищей по команде и людей, которые в меня верят.
Отношения с Анчелотти? Даже когда я не играл - он всегда общался со мной. Он сказал мне набраться терпения и продолжать работать, что мое время придет. Эти слова действительно помогли мне поверить в себя. Я обожаю работать с мячом, люблю играть в футбол и, слава Богу, забиваю голы", - приводит слова Гюлера официальныы сайт "сливочных".
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