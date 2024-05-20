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Гюлер: Даже когда я не играл - Анчелотти всегда общался со мной. Он помог мне поверить в себя

Испания

Арда отметил роль наставника в своём прогрессе

Гюлер: Даже когда я не играл - Анчелотти всегда общался со мной. Он помог мне поверить в себя

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник мадридского "Реала" Арда Гюлер прокомментировал своё положение в клубе.

Напомним, 19-летний турок оформил дубль во вчерашнем поединке против "Вильярреала" (4:4) в Ла Лиге.

"Я полностью адаптировался к команде. Здесь мне все помогают, включая тренера и товарищей по команде. Я хочу продолжать забивать голы, чтобы радовать своих товарищей по команде и людей, которые в меня верят.

Отношения с Анчелотти? Даже когда я не играл - он всегда общался со мной. Он сказал мне набраться терпения и продолжать работать, что мое время придет. Эти слова действительно помогли мне поверить в себя. Я обожаю работать с мячом, люблю играть в футбол и, слава Богу, забиваю голы", - приводит слова Гюлера официальныы сайт "сливочных".

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Арда Гюлер
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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
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