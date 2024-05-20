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Лука Модрич может продлить контракт с Реалом - Инсайдер
У игрока контракт с испанским клубом заканчивается в конце этого сезона
Фото: The Real Champs
Лука Модрич, вероятно, продолжит выступления за "Реал Мадрид" в следующем сезоне, ведь он отклонил все предложения от других клубов и стремится остаться в команде.
По информации Фабрицио Романо, 38-летний хорватский полузащитник и "Реал" проведут еще одни переговоры, чтобы окончательно согласовать детали контракта, включая зарплату.
Модрич не заинтересован в том, чтобы получить кучу денег, подписав новое соглашение. Он просто хочет продолжать играть за "Реал".
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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