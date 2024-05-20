Лука Модрич может продлить контракт с Реалом - Инсайдер

Лука Модрич, вероятно, продолжит выступления за "Реал Мадрид" в следующем сезоне, ведь он отклонил все предложения от других клубов и стремится остаться в команде.

По информации Фабрицио Романо, 38-летний хорватский полузащитник и "Реал" проведут еще одни переговоры, чтобы окончательно согласовать детали контракта, включая зарплату.

Модрич не заинтересован в том, чтобы получить кучу денег, подписав новое соглашение. Он просто хочет продолжать играть за "Реал".