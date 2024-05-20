  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Лука Модрич может продлить контракт с Реалом - Инсайдер
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лука Модрич может продлить контракт с Реалом - Инсайдер

Испания

У игрока контракт с испанским клубом заканчивается в конце этого сезона

Лука Модрич может продлить контракт с Реалом - Инсайдер

Фото: The Real Champs

Новина українською

Лука Модрич, вероятно, продолжит выступления за "Реал Мадрид" в следующем сезоне, ведь он отклонил все предложения от других клубов и стремится остаться в команде.

По информации Фабрицио Романо, 38-летний хорватский полузащитник и "Реал" проведут еще одни переговоры, чтобы окончательно согласовать детали контракта, включая зарплату.

Модрич не заинтересован в том, чтобы получить кучу денег, подписав новое соглашение. Он просто хочет продолжать играть за "Реал".

Читайте такжеФиналы Лиги Европы и Кубков, финиш в УПЛ, Серии А и Примере. Расписание футбола на 20 – 26 мая
По теме
yellow-arrow
Marca: Клубный сезон для Лунина завершен - в двух оставшихся матчах сыграет Куртуа
yellow-arrow
Финалы Лиги Европы и Кубков, финиш в УПЛ, Серии А и Примере. Расписание футбола на 20 – 26 мая
yellow-arrow
Наставник Жироны объяснил замену Довбика в матче с Валенсией
Лука Модрич Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости