Одноклубник Лунина установил рекорд Ла Лиги последних пяти лет

Нападающий "Реала" Хоселу стал автором одного из голов своей команды в матче против "Вильярреала" (4:4).

Это был 10-й забитый мяч 34-летнего футболиста в текущем сезоне чемпионата Испании. Таким образом, Хоселу стал единственным футболистом Ла Лиги, который в каждом из последних пяти последних сезонов забивал как минимум 10 голов.

Напомним, ранее Хоселу выступал за "Эспаньол", "Алавес", а также в ряде клубов из Бундеслиги и АПЛ.

В составе "Реала" испанский форвард выступает на правах аренды. Впрочем, у "сливочных" есть право выкупа игрока за 1,5 миллиона евро.

10 - Real Madrid's Joselu Mato is the first player to score 10+ goals in each of the last five LaLiga seasons. Prolific. pic.twitter.com/ynCtKSd7xr