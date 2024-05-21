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Одноклубник Лунина установил рекорд Ла Лиги последних пяти лет
Стабильность - залог успеха
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Реала" Хоселу стал автором одного из голов своей команды в матче против "Вильярреала" (4:4).
Это был 10-й забитый мяч 34-летнего футболиста в текущем сезоне чемпионата Испании. Таким образом, Хоселу стал единственным футболистом Ла Лиги, который в каждом из последних пяти последних сезонов забивал как минимум 10 голов.
Напомним, ранее Хоселу выступал за "Эспаньол", "Алавес", а также в ряде клубов из Бундеслиги и АПЛ.
В составе "Реала" испанский форвард выступает на правах аренды. Впрочем, у "сливочных" есть право выкупа игрока за 1,5 миллиона евро.
10 - Real Madrid's Joselu Mato is the first player to score 10+ goals in each of the last five LaLiga seasons. Prolific. pic.twitter.com/ynCtKSd7xr— OptaJose (@OptaJose) May 19, 2024
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