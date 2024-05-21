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Одноклубник Лунина установил рекорд Ла Лиги последних пяти лет

Испания

Стабильность - залог успеха

Одноклубник Лунина установил рекорд Ла Лиги последних пяти лет

Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Реала" Хоселу стал автором одного из голов своей команды в матче против "Вильярреала" (4:4).

Это был 10-й забитый мяч 34-летнего футболиста в текущем сезоне чемпионата Испании. Таким образом, Хоселу стал единственным футболистом Ла Лиги, который в каждом из последних пяти последних сезонов забивал как минимум 10 голов.

Напомним, ранее Хоселу выступал за "Эспаньол", "Алавес", а также в ряде клубов из Бундеслиги и АПЛ.

В составе "Реала" испанский форвард выступает на правах аренды. Впрочем, у "сливочных" есть право выкупа игрока за 1,5 миллиона евро.

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Источник:
Opta
Опубликовал: Александр Бураков
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