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Тони Кроос завершит карьеру после Евро-2024

Испания
Обновлено

Неожиданная новость в свете последних событий

Тони Кроос завершит карьеру после Евро-2024

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Германии Тони Кроос заявил в своих социальных сетях, что завершит карьеру по окончании текущего сезона.

"Это решение означает, что моя карьера действующего футболиста завершится этим летом после чемпионата Европы. Как я всегда говорил: "Реал Мадрид" был и будет моим последним клубом. Я счастлив и горд, что я нашел правильное время для принятия этого решения. Я всегда стремился завершить карьеру на своём пиковом уровне, - написал Кроос в Instagram.

Последним турниром 34-летнего немца станет чемпионат Европы-2024.

Напомним, Кроос пополнил состав "Реала" в 2014 году. За этот период Тони принял участие в 463 матчах во всех турнирах, в которых забил 28 голов и отдал 98 результативных передач.

Ранее футболист также выступал за мюнхенскую "Баварию" и леверкузенский "Байер".

Кроос - пятикратный обладатель Лиги чемпионов, четырехкратный чемпион Испании, трехкратным чемпион Германии и чемпион мира 2014 года.

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Тони Кроос Реал (Мадрид) Евро 2024
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1 голосов
Источник:
Instagram
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Zidane5 (Одесса)
21.05.2024 в 14:19
Уходит рано как Зидан. Победа в ЛЧ и на Евро - это был бы эпичный конец карьеры.
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Комментарии 1
avatar
Zidane5 (Одесса)
21.05.2024 в 14:19
Уходит рано как Зидан. Победа в ЛЧ и на Евро - это был бы эпичный конец карьеры.
Ответить
2
0

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