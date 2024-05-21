Тони Кроос завершит карьеру после Евро-2024

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Германии Тони Кроос заявил в своих социальных сетях, что завершит карьеру по окончании текущего сезона.

"Это решение означает, что моя карьера действующего футболиста завершится этим летом после чемпионата Европы. Как я всегда говорил: "Реал Мадрид" был и будет моим последним клубом. Я счастлив и горд, что я нашел правильное время для принятия этого решения. Я всегда стремился завершить карьеру на своём пиковом уровне, - написал Кроос в Instagram.

Последним турниром 34-летнего немца станет чемпионат Европы-2024.

Напомним, Кроос пополнил состав "Реала" в 2014 году. За этот период Тони принял участие в 463 матчах во всех турнирах, в которых забил 28 голов и отдал 98 результативных передач.

Ранее футболист также выступал за мюнхенскую "Баварию" и леверкузенский "Байер".



Кроос - пятикратный обладатель Лиги чемпионов, четырехкратный чемпион Испании, трехкратным чемпион Германии и чемпион мира 2014 года.