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Тони Кроос завершит карьеру после Евро-2024
Неожиданная новость в свете последних событий
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Германии Тони Кроос заявил в своих социальных сетях, что завершит карьеру по окончании текущего сезона.
"Это решение означает, что моя карьера действующего футболиста завершится этим летом после чемпионата Европы. Как я всегда говорил: "Реал Мадрид" был и будет моим последним клубом. Я счастлив и горд, что я нашел правильное время для принятия этого решения. Я всегда стремился завершить карьеру на своём пиковом уровне, - написал Кроос в Instagram.
Последним турниром 34-летнего немца станет чемпионат Европы-2024.
Напомним, Кроос пополнил состав "Реала" в 2014 году. За этот период Тони принял участие в 463 матчах во всех турнирах, в которых забил 28 голов и отдал 98 результативных передач.
Ранее футболист также выступал за мюнхенскую "Баварию" и леверкузенский "Байер".
Кроос - пятикратный обладатель Лиги чемпионов, четырехкратный чемпион Испании, трехкратным чемпион Германии и чемпион мира 2014 года.
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