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Перес: Кроос - один из величайших игроков в истории Реала. Этот клуб навсегда останется его домом

Испания

Тони вписал своё имя в историю "сливочных"

Перес: Кроос - один из величайших игроков в истории Реала. Этот клуб навсегда останется его домом

Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес прокомментировал решение полузащитника Тони Крооса завершить карьеру после окончания нынешнего сезона.

"Тони Кроос — один из величайших игроков в истории "Реала". Этот клуб навсегда останется его домом", - приводит слова Переса официальный сайт "сливочных".

Последним матчем Крооса за "королевский" клуб станет финал Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии". Затем 34-летний немец выступит в составе национальной сборной на чемпионате Европы-2024.

Кроос перешёл в "Реал" из "Баварии" в 2014 году. За этот период Тони принял участие в 463 матчах и завоевал в стане мадридцев 22 титула.

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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
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