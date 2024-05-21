Перес: Кроос - один из величайших игроков в истории Реала. Этот клуб навсегда останется его домом

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес прокомментировал решение полузащитника Тони Крооса завершить карьеру после окончания нынешнего сезона.

"Тони Кроос — один из величайших игроков в истории "Реала". Этот клуб навсегда останется его домом", - приводит слова Переса официальный сайт "сливочных".

Последним матчем Крооса за "королевский" клуб станет финал Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии". Затем 34-летний немец выступит в составе национальной сборной на чемпионате Европы-2024.

Кроос перешёл в "Реал" из "Баварии" в 2014 году. За этот период Тони принял участие в 463 матчах и завоевал в стане мадридцев 22 титула.