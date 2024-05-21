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Перес: Кроос - один из величайших игроков в истории Реала. Этот клуб навсегда останется его домом
Тони вписал своё имя в историю "сливочных"
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес прокомментировал
"Тони Кроос — один из величайших игроков в истории "Реала". Этот клуб навсегда останется его домом", - приводит слова Переса официальный сайт "сливочных".
Последним матчем Крооса за "королевский" клуб станет финал Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии". Затем 34-летний немец выступит в составе национальной сборной на чемпионате Европы-2024.
Кроос перешёл в "Реал" из "Баварии" в 2014 году. За этот период Тони принял участие в 463 матчах и завоевал в стане мадридцев 22 титула.
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