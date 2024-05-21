  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. 10 сезонов подряд: Тони Кроос покоряет Ла Лигу с невероятной точностью паса
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

10 сезонов подряд: Тони Кроос покоряет Ла Лигу с невероятной точностью паса

Испания

Невероятный результат

10 сезонов подряд: Тони Кроос покоряет Ла Лигу с невероятной точностью паса

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Yasser Bakhsh

Новина українською

Тони Кроос, звезда "Реал Мадрид", снова продемонстрировал свое мастерство, достигнув невероятного результата - 10 сезонов подряд в Ла Лиге с точностью паса не менее 90%.

С момента перехода в мадридский "Реал" в 2014 году Кроос ни разу не опускал планку ниже 92% точности паса в чемпионате Испании. Его статистика впечатляет:

  • 92% (2014/15);
  • 94% (2015/16);
  • 92% (2016/17);
  • 93% (2017/18);
  • 93% (2018/19);
  • 94% (2019/20);
  • 94% (2020/21);
  • 95% (2021/22);
  • 95% (2022/23);
  • 95% (2023/24).
По теме
yellow-arrow
Marca: Атлетико интересуется двумя лучшими бомбардирами Ла Лиги - Серлотом и Довбиком
yellow-arrow
Перес: Кроос - один из величайших игроков в истории Реала. Этот клуб навсегда останется его домом
yellow-arrow
Официально: Тони Кроос завершит карьеру после Евро-2024
Тони Кроос Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Squawka Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости