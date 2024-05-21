10 сезонов подряд: Тони Кроос покоряет Ла Лигу с невероятной точностью паса

Тони Кроос, звезда "Реал Мадрид", снова продемонстрировал свое мастерство, достигнув невероятного результата - 10 сезонов подряд в Ла Лиге с точностью паса не менее 90%.

С момента перехода в мадридский "Реал" в 2014 году Кроос ни разу не опускал планку ниже 92% точности паса в чемпионате Испании. Его статистика впечатляет: