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10 сезонов подряд: Тони Кроос покоряет Ла Лигу с невероятной точностью паса
Невероятный результат
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Yasser Bakhsh
Тони Кроос, звезда "Реал Мадрид", снова продемонстрировал свое мастерство, достигнув невероятного результата - 10 сезонов подряд в Ла Лиге с точностью паса не менее 90%.
С момента перехода в мадридский "Реал" в 2014 году Кроос ни разу не опускал планку ниже 92% точности паса в чемпионате Испании. Его статистика впечатляет:
- 92% (2014/15);
- 94% (2015/16);
- 92% (2016/17);
- 93% (2017/18);
- 93% (2018/19);
- 94% (2019/20);
- 94% (2020/21);
- 95% (2021/22);
- 95% (2022/23);
- 95% (2023/24).
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Источник:Squawka Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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