Куртуа: В августе я плакал, потому что разрыв "крестов" - худшее, что может случиться в футболе

Голкипер " Реала " Тибо Куртуа рассказал, как проходил процесс его восстанавливался после разрыва крестообразных связок колена.

"Прежде всего, нужно оставаться положительным. В августе я плакал, потому что самое худшее, что может случиться с тобой в футболе, – это разрыв крестообразных связок. Но вернувшись домой, я успокоился и дал себе обещание, что буду много работать и вернусь сильным. Это была моя мысль. Многие утверждали, что сезон для меня окончен, но я знал, что это не так", - сказал Куртуа.