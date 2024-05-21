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Куртуа: В августе я плакал, потому что разрыв "крестов" - худшее, что может случиться в футболе

Испания

Но бельгиец успел восстановиться до конца сезона

Куртуа: В августе я плакал, потому что разрыв "крестов" - худшее, что может случиться в футболе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Голкипер "Реала" Тибо Куртуа рассказал, как проходил процесс его восстанавливался после разрыва крестообразных связок колена.

"Прежде всего, нужно оставаться положительным. В августе я плакал, потому что самое худшее, что может случиться с тобой в футболе, – это разрыв крестообразных связок. Но вернувшись домой, я успокоился и дал себе обещание, что буду много работать и вернусь сильным. Это была моя мысль. Многие утверждали, что сезон для меня окончен, но я знал, что это не так", - сказал Куртуа.

Напомним, что 32-летний бельгиец после восстановления после травмы успел сыграть в Ла Лиге 3 матча и все их отстоял на ноль.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Михаил Черныш
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