Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Модрич - о Тони Кроосе: Футбольный мир скорбит из-за того, что уходит легендарный футболист
Лука выразил свои эмоции
Getty Images
Лука Модрич, звезда мадридского "Реала" и сборной Хорватии, трогательно попрощался со своим одноклубником и другом
"Тяжело писать эти слова. Футбольный мир скорбит из-за того, что уходит легендарный футболист, и, признаюсь тебе, мне тоже очень грустно. Ты легенда этого вида спорта и легенда мадридского "Реала".
Мне очень нравилось играть рядом с тобой. Для меня было большой честью делить с тобой место в центре поля "Реала".
Ты обладаешь чертами, которые делают тебя уникальным и особенным футболистом, и никогда не будет другого Тони Крооса.
Незабываемые европейские ночи, титулы, магия "Бернабеу" - мы никогда не забудем это золотое время в клубе нашей жизни.
Ты достиг всего, но у нас остался еще один, давай до 15-го.
Я буду скучать по тебе, мой друг".
Популярное сейчас
- Зеленский: Мои пять лет президентства еще не закончились
- Сергей Ковалец: Днепр-1? Неуместно, когда есть такие вопросы и они выносятся в плоскость СМИ
- Источник назвал клуб УПЛ, который заинтересован в приглашении Григорчука
- Лунин пропустил 4 гола от Серлота. Норвежец опередил Довбика в гонке лучших бомбардиров
- Девушка звезды сенсационной Болоньи приревновала футболиста к журналистке и устроила забавную сцену. ВИДЕО
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО