Модрич - о Тони Кроосе: Футбольный мир скорбит из-за того, что уходит легендарный футболист

Лука Модрич, звезда мадридского "Реала" и сборной Хорватии, трогательно попрощался со своим одноклубником и другом Тони Кроосом, который объявил о завершении карьеры после Евро-2024.

"Тяжело писать эти слова. Футбольный мир скорбит из-за того, что уходит легендарный футболист, и, признаюсь тебе, мне тоже очень грустно. Ты легенда этого вида спорта и легенда мадридского "Реала".

Мне очень нравилось играть рядом с тобой. Для меня было большой честью делить с тобой место в центре поля "Реала".

Ты обладаешь чертами, которые делают тебя уникальным и особенным футболистом, и никогда не будет другого Тони Крооса.

Незабываемые европейские ночи, титулы, магия "Бернабеу" - мы никогда не забудем это золотое время в клубе нашей жизни.

Ты достиг всего, но у нас остался еще один, давай до 15-го.

Я буду скучать по тебе, мой друг".