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Защитник Барселоны может бесплатно перейти в мадридский Атлетико

Испания

Об этом сообщает Sport.es

Защитник Барселоны может бесплатно перейти в мадридский Атлетико

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Последние несколько лет между "Барсой" и "матрасниками" состоялись немало обменов и трансферов игроками. В частности за оба клуба играли Мемфис Депай, Антуан Гризман, Жоау Феликс, Арда Туран и другие. Впрочем, этим летом защитник каталонцев Маркос Алонсо покинет команду в статусе свободного агента, поскольку у него завершается контракт в конце июня.

Испанец планирует присоединиться к мадридскому "Атлетико", чтобы заменить Марио Эрмосо, который также не продлил контракт с "Метрополитано". Маркос Алонсо сыграл лишь пять матчей чемпионата и три матча Лиги чемпионов, проведя 389 игровых минут. Даже когда испанец был здоров, а Жоау Канселу и Алехандро Бальде имели проблемы со здоровьем, то Хави использовал на позиции левого защитника 17-летнего Эктора Форта.

Напомним, что Маркос Алонсо перешел свободным агентом в "Барселону" из "Челси" в сентябре 2022 года. С тех пор за каталонцев защитник провел 45 матчей и забил 3 гола.

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Источник:
Sport.es
Опубликовал: Александр Гресь
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