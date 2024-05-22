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Атлетико не собирается продлевать контракт со своим форвардом - Инсайдер
Депай покинет клуб на правах свободного агента
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Мадридский "Атлетико" решил не продлевать сотрудничество с форвардом Мемфисом Депаем.
Как сообщает Фабрицио Романо, игрок покинет клуб на правах свободного агента. "Атлетико" не будет активировать опцию продления контракта еще на год. Мемфис уже начал искать новую команду.
У нападающего договор с "Атлетико" рассчитан до июня 2025 года. Депай в нынешнем сезоне Ла Лиги забил 5 голов и отдал 1 ассист в 23 матчах.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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