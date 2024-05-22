Атлетико не собирается продлевать контракт со своим форвардом - Инсайдер

Мадридский "Атлетико" решил не продлевать сотрудничество с форвардом Мемфисом Депаем.

Как сообщает Фабрицио Романо, игрок покинет клуб на правах свободного агента. "Атлетико" не будет активировать опцию продления контракта еще на год. Мемфис уже начал искать новую команду.

У нападающего договор с "Атлетико" рассчитан до июня 2025 года. Депай в нынешнем сезоне Ла Лиги забил 5 голов и отдал 1 ассист в 23 матчах.