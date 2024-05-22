Левандовский: Мой возраст? Я чувствую себя хорошо, все как было три-четыре года назад

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский опроверг слухи о том, что он этим летом может покинуть свой клуб.

"Для меня все очень ясно, никаких сомнений. Я буду играть за "Барсу" в следующем сезоне, я остаюсь".

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"Мой возраст? Я чувствую себя хорошо, ничем не отличаюсь от того, что было три-четыре года назад - я готов к следующему сезону", - добавил игрок.

Роберт в нынешнем сезоне Ла Лиги сыграл 34 матча, в которых забил 18 голов и отдал 8 результативных передач.