Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Левандовский: Мой возраст? Я чувствую себя хорошо, все как было три-четыре года назад
Игрок рассказал о своем будущем в Барселоне
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский опроверг слухи о том, что он этим летом может покинуть свой клуб.
"Для меня все очень ясно, никаких сомнений. Я буду играть за "Барсу" в следующем сезоне, я остаюсь".
"Мой возраст? Я чувствую себя хорошо, ничем не отличаюсь от того, что было три-четыре года назад - я готов к следующему сезону", - добавил игрок.
Роберт в нынешнем сезоне Ла Лиги сыграл 34 матча, в которых забил 18 голов и отдал 8 результативных передач.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Spokoyno (Київ)
22.05.2024 в 17:45
Ответить
0
2
Популярное сейчас
- Супряга и еще два игрока покинут Динамо - Источник
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО
- Челси уволил Почеттино, Довбик нужен Атлетико, Кроос идет на пенсию. Главные новости за 21 мая
- Роналду - лучший европейский футболист в истории по версии FourFourTwo
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн
Комментарии 2