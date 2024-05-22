  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Левандовский: Мой возраст? Я чувствую себя хорошо, все как было три-четыре года назад
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Левандовский: Мой возраст? Я чувствую себя хорошо, все как было три-четыре года назад

Испания

Игрок рассказал о своем будущем в Барселоне

Левандовский: Мой возраст? Я чувствую себя хорошо, все как было три-четыре года назад

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский опроверг слухи о том, что он этим летом может покинуть свой клуб.

"Для меня все очень ясно, никаких сомнений. Я буду играть за "Барсу" в следующем сезоне, я остаюсь".

Читайте такжеСпортдиректор Барселоны встречался с Фликом, хотя вопрос с Хави остается открытым

"Мой возраст? Я чувствую себя хорошо, ничем не отличаюсь от того, что было три-четыре года назад - я готов к следующему сезону", - добавил игрок.

Роберт в нынешнем сезоне Ла Лиги сыграл 34 матча, в которых забил 18 голов и отдал 8 результативных передач.

По теме
yellow-arrow
Атлетико не собирается продлевать контракт со своим форвардом - Инсайдер
yellow-arrow
Спортдиректор Барселоны встречался с Фликом, хотя вопрос с Хави остается открытым
yellow-arrow
МЮ и Арсенал проявляют интерес к полузащитнику Валенсии
Роберт Левандовский Барселона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
22.05.2024 в 17:45
Ага... Проте три-чотири роки тому хтось забивав більше тридцяти!
Ответить
0
2
Вернуться к новостям
Комментарии 2
avatar
Spokoyno (Київ)
22.05.2024 в 17:45
Ага... Проте три-чотири роки тому хтось забивав більше тридцяти!
Ответить
0
2
ANESTEZIO (Вінниця )
22.05.2024 в 17:56
Ти своїй корові також три-чотири років тому ще міг забити
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости