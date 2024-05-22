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Кроос рассказал, где будет жить после завершения карьеры
Это нелегкое решение, покинуть клуб моей жизни (с)
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Irina R. Hipolito/Europa Press
Вчера, 21 мая, легендарный полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос удивил многих, объявив о своем решении завершить карьеру в возрасте 34 лет.
Кроос поделился своими планами после выхода на пенсию:
"Это нелегкое решение покинуть клуб моей жизни, я нашел здесь дом. Я остаюсь в Мадриде, чтобы жить здесь".
Тони присоединился к "Реалу" в 2014 году. За этот период он принял участие в 463 матчах во всех турнирах, в которых забил 28 голов и отдал 98 ассистов.
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