Кроос рассказал, где будет жить после завершения карьеры

Вчера, 21 мая, легендарный полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос удивил многих, объявив о своем решении завершить карьеру в возрасте 34 лет.

Кроос поделился своими планами после выхода на пенсию:

"Это нелегкое решение покинуть клуб моей жизни, я нашел здесь дом. Я остаюсь в Мадриде, чтобы жить здесь".

Тони присоединился к "Реалу" в 2014 году. За этот период он принял участие в 463 матчах во всех турнирах, в которых забил 28 голов и отдал 98 ассистов.