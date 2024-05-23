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Реал рассматривает лидеров Баварии и Ман Сити как замену Кроосу

Испания

Судя по всему, "сливочные" не оставят позицию вакантной

Реал рассматривает лидеров Баварии и Ман Сити как замену Кроосу

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Баварии" Йозуа Киммих и хавбек "Манчестер Сити" Родри попали в сферу интересов "Реала". Об этом сообщает AS.

По информации источника, обоих футболистов мадридский клуб рассматривает в качестве замены для Тони Крооса, который объявил о завершении карьеры после окончания текущего сезона.

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Впрочем, большее предпочтение "сливочные" отдают кандидатуре Киммиха, так как действующее соглашение Йозуа с "Баварией" истекает уже через год. Ожидается, что мюнхенцы запросят за футболиста 60-70 миллионов евро.

В то же время, контракт Родри с "Манчестер Сити" рассчитан до лета 2027 года. Этот фактор может усложить потенциальные переговоры между сторонами.

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Тони Кроос Реал (Мадрид) Родри Йозуа Киммих трансфер
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1 голосов
Источник:
AS
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
La Scala (Milano)
23.05.2024 в 10:40
Було б непогано німця поміняти на німця .
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Комментарии 3
La Scala (Milano)
23.05.2024 в 10:40
Було б непогано німця поміняти на німця .
Ответить
2
1
Dr. House (Поділля)
23.05.2024 в 11:11
Кімміх- це дійсно дойчемашина! Класний центрхав! Від нього Педрі-Гаві будуть відскакувати як від стіни в центрі!. А тим часом барсотушка не знає куди подіти купленого на заміну Бусі в центр поля Оріоля Ромеу, який і заміною не став і гроші на нього витрачаються
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1
1
HelpUkraine (Київ)
23.05.2024 в 10:14
Здравствуйте я знаю как выиграть у России теоритически. Нужно чтобы весь мир помогал нам финансово , а это означает что все наши украинцы и все наши друзья во всем мире должны создавать аккаунты массово новые и существующие ( Инстаграм Тик Ток и Фейсбук и т.д во всех возможных соцсетях мира! И тогда люди нам будут кидать деньги и будет много оружия за счёт их финансов! Максимальный репост по всему миру срочно!
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