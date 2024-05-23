Реал рассматривает лидеров Баварии и Ман Сити как замену Кроосу

Полузащитник "Баварии" Йозуа Киммих и хавбек "Манчестер Сити" Родри попали в сферу интересов "Реала". Об этом сообщает AS.

По информации источника, обоих футболистов мадридский клуб рассматривает в качестве замены для Тони Крооса, который объявил о завершении карьеры после окончания текущего сезона.

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Впрочем, большее предпочтение "сливочные" отдают кандидатуре Киммиха, так как действующее соглашение Йозуа с "Баварией" истекает уже через год. Ожидается, что мюнхенцы запросят за футболиста 60-70 миллионов евро.

В то же время, контракт Родри с "Манчестер Сити" рассчитан до лета 2027 года. Этот фактор может усложить потенциальные переговоры между сторонами.