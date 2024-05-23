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Экс-президент Барселоны - о словах Хави про будущее: Он должен излучать оптимизм и надежду

Испания

Ещё один функционер не одобрил высказывания Эрнандеса

Экс-президент Барселоны - о словах Хави про будущее: Он должен излучать оптимизм и надежду

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший президент "Барселоны" Жоан Гаспар поделился своим мнением о словах главного тренера "сине-гранатовых" Хави о тяжёлом экономическом положении команды.

"Мне не понравилось заявление Хави. Я поддерживаю свободу самовыражения, но он как тренер "Барселоны" должен излучать оптимизм и надежду", — передаёт слова Гаспара Barca Universal.

Ранее сообщалось, что из-за этого высказывания президент "Барсы" Жоан Лапорта намерен уволить Хави после завершения нынешнего сезона.

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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Вarcelinius
23.05.2024 в 12:04
Ну потому шо все уже поняли, шо хитрожопый чавик начал заранее стелить себе соломку на случай провального сезона, а он таким без сомнения и будет, если у руля Барсы будет стоят это физручишка со своей долбанной тики-сракой. ДОЛОЙ ЧАВИ НАХ! Лапорта, ты слышишь меня?
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Комментарии 1
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Вarcelinius
23.05.2024 в 12:04
Ну потому шо все уже поняли, шо хитрожопый чавик начал заранее стелить себе соломку на случай провального сезона, а он таким без сомнения и будет, если у руля Барсы будет стоят это физручишка со своей долбанной тики-сракой. ДОЛОЙ ЧАВИ НАХ! Лапорта, ты слышишь меня?
Ответить
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