Экс-президент Барселоны - о словах Хави про будущее: Он должен излучать оптимизм и надежду

Ну потому шо все уже поняли, шо хитрожопый чавик начал заранее стелить себе соломку на случай провального сезона, а он таким без сомнения и будет, если у руля Барсы будет стоят это физручишка со своей долбанной тики-сракой.ДОЛОЙ ЧАВИ НАХ! Лапорта, ты слышишь меня?