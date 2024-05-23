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Экс-президент Барселоны - о словах Хави про будущее: Он должен излучать оптимизм и надежду
Ещё один функционер не одобрил высказывания Эрнандеса
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший президент "Барселоны" Жоан Гаспар поделился своим мнением о словах главного тренера "сине-гранатовых" Хави о тяжёлом экономическом положении команды.
"Мне не понравилось заявление Хави. Я поддерживаю свободу самовыражения, но он как тренер "Барселоны" должен излучать оптимизм и надежду", — передаёт слова Гаспара Barca Universal.
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Источник:Barca Universal
Опубликовал: Александр Бураков
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Вarcelinius
23.05.2024 в 12:04
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