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Севилья продлила контракт со своим опытным голкипером
Эрьян Нюланд остается в своем клубе
Getty Images/Global Images Ukraine
"Севилья" продлила сотрудничество со своим голкипером Эрьяном Нюландом.
Игрок подписал новый контракт с клубом, который рассчитан до 30 июня 2026 года.
????️ @OrjanHNyland1 amplía su contrato por dos temporadas más. ????#WeareSevilla— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) May 23, 2024
Эрьян присоединился к испанскому клубу из "РБ Лейпцига" как свободный агент в 2023 году. Голкипер в нынешнем сезоне Ла лиги провел 23 поединка, в которых пропустил 25 мячей; 6 матчей сыграл на ноль.
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Источник:sevilla fc
Опубликовал: Екатерина Власова
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