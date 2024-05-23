Севилья продлила контракт со своим опытным голкипером

"Севилья" продлила сотрудничество со своим голкипером Эрьяном Нюландом.

Игрок подписал новый контракт с клубом, который рассчитан до 30 июня 2026 года.

????️ @OrjanHNyland1 amplía su contrato por dos temporadas más. ????#WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) May 23, 2024

Эрьян присоединился к испанскому клубу из "РБ Лейпцига" как свободный агент в 2023 году. Голкипер в нынешнем сезоне Ла лиги провел 23 поединка, в которых пропустил 25 мячей; 6 матчей сыграл на ноль.