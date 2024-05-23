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Севилья продлила контракт со своим опытным голкипером

Испания
Обновлено

Эрьян Нюланд остается в своем клубе

Севилья продлила контракт со своим опытным голкипером

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Севилья" продлила сотрудничество со своим голкипером Эрьяном Нюландом.

Игрок подписал новый контракт с клубом, который рассчитан до 30 июня 2026 года.

Эрьян присоединился к испанскому клубу из "РБ Лейпцига" как свободный агент в 2023 году. Голкипер в нынешнем сезоне Ла лиги провел 23 поединка, в которых пропустил 25 мячей; 6 матчей сыграл на ноль.

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Источник:
sevilla fc
Опубликовал: Екатерина Власова
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