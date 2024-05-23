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Тренер Жироны Мичел: Наша идея - чтобы наши лидеры остались на следующий сезон

Испания
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Тренер хочет сохранить костяк команды на следующий сезон

Тренер Жироны Мичел: Наша идея - чтобы наши лидеры остались на следующий сезон

ФК Жирона

Новина українською

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес рассказал о том, какой он видит трансферную политику клуба в летнее межсезонье.

"Я обеспокоен, потому что нам нужно снова создать конкурентоспособную команду для большого следующего сезона. Но мы это сделаем. Я уже говорил с Кике Карселем (спортивным директором), и мы ясно понимаем, что нам нужно делать и что нужно команде.

Для меня этот состав очень топовый, и я бы хотел, чтобы игроки остались, но я знаю, что есть игроки, которые у нас в аренде, и летом они вернутся в свои команды.

Хотя в этом смысле наш способ работы заключается в том, чтобы попытаться сохранить сердце "Жироны" живым и чтобы наши лидеры остались, это наша идея. Посмотрим. Я думаю, что мы справимся, и я убежден, что у нас будет состав высокого уровня, мы сможем соревноваться в трех турнирах", - рассказал Мичел.

Напомним, что в последнее время СМИ обсуждают интерес других клубов к лидерам "Жироны", в том числе и к украинцам Виктору Цыганкову и Артему Довбику.

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Источник:
AS
Опубликовал: Михаил Черныш
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