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Тренер Жироны Мичел: Наша идея - чтобы наши лидеры остались на следующий сезон
Тренер хочет сохранить костяк команды на следующий сезон
ФК Жирона
Главный тренер "
"Я обеспокоен, потому что нам нужно снова создать конкурентоспособную команду для большого следующего сезона. Но мы это сделаем. Я уже говорил с Кике Карселем (спортивным директором), и мы ясно понимаем, что нам нужно делать и что нужно команде.
Для меня этот состав очень топовый, и я бы хотел, чтобы игроки остались, но я знаю, что есть игроки, которые у нас в аренде, и летом они вернутся в свои команды.
Хотя в этом смысле наш способ работы заключается в том, чтобы попытаться сохранить сердце "Жироны" живым и чтобы наши лидеры остались, это наша идея. Посмотрим. Я думаю, что мы справимся, и я убежден, что у нас будет состав высокого уровня, мы сможем соревноваться в трех турнирах", - рассказал Мичел.
Напомним, что в последнее время СМИ обсуждают интерес других клубов к лидерам "Жироны", в том числе и к украинцам Виктору Цыганкову и Артему Довбику.
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