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Довбику нужно забивать. Жирона – Гранада. АУДИО онлайн трансляция матча 38-го тура Ла Лиги

Испания
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Довбику нужно забивать. Жирона – Гранада. АУДИО онлайн трансляция матча 38-го тура Ла Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 38-го тура чемпионата Испании между "Жироной" и "Гранадой".

Читайте такжеМичел: Постараемся помочь Довбику получить трофей Пичичи

"Жирона" Довбика и Цыганкова никуда не денется с третьего места в Примере, а "Гранада" уже точно вылетела из Высшего дивизиона. Идеальный матч для Артема, чтобы перестрелять Александра Серлота и выиграть трофей Пичичи. На данный момент форвард "Вильярреала" опережает украинского нападающего на 2 гола, 23 vs 21…

АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 24 мая – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Роман Синчук

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Роман Синчук
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