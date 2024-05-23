Довбику нужно забивать. Жирона – Гранада. АУДИО онлайн трансляция матча 38-го тура Ла Лиги

UA-Футбол организует комментарий поединка 38-го тура чемпионата Испании между "Жироной" и "Гранадой".

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"Жирона" Довбика и Цыганкова никуда не денется с третьего места в Примере, а "Гранада" уже точно вылетела из Высшего дивизиона. Идеальный матч для Артема, чтобы перестрелять Александра Серлота и выиграть трофей Пичичи. На данный момент форвард "Вильярреала" опережает украинского нападающего на 2 гола, 23 vs 21…

АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 24 мая – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Роман Синчук