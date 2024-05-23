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Жирона — Гранада. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

"Жирона" — "Гранада": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.05.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол

Жирона — Гранада. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" в последнем туре примет "Гранаду", которая по итогам сезоне вылетает в Сегунду. Это видится легкой прогулкой для подопечных Мичела.

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Единственная цель, которую они еще преследуют — это Трофео Пичичи, приз лучшему бомбардиру, для Артема Довбика. После 37 туров украинец забил на 2 мяча меньше, чем Александр Серлот из "Вильярреала" - 21 гол против 23.

Есть ли у него шансы? Да. У Серлота сложный выезд в Памплону, а вот Довбику будет противостоять соперник, пропустивший в этой Ла Лиге 72 гола, и вдобавок ни разу не победивший на чужих полях.

Удастся ли украинцу при поддержке партнеров забить необходимые для награды 3 мяча — узнаем в пятницу, 24 мая, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало — в 22:00 по Киеву.

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Комментарии
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HelpUkraine (Київ)
23.05.2024 в 23:20
Здравствуйте я знаю как выиграть у России теоритически. Нужно чтобы весь мир помогал нам финансово, а это означает что все наши украинцы и все друзья во всем мире должны создавать аккаунты массово новые и существующие ( Инстаграм Тик Ток и Фейсбук и т.д во всех возможных соцсетях мира! И тогда люди нам будут кидать деньги и будет много оружия за счёт их финансов репост дякую
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Комментарии 1
HelpUkraine (Київ)
23.05.2024 в 23:20
Здравствуйте я знаю как выиграть у России теоритически. Нужно чтобы весь мир помогал нам финансово, а это означает что все наши украинцы и все друзья во всем мире должны создавать аккаунты массово новые и существующие ( Инстаграм Тик Ток и Фейсбук и т.д во всех возможных соцсетях мира! И тогда люди нам будут кидать деньги и будет много оружия за счёт их финансов репост дякую
Ответить
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