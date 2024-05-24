Анчелотти: Я верю в креативность игроков. Не заставляю их зацикливаться на заранее определённых схемах

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти поделился своими секретами спортивного долголетия, а также основными принципами работы в мадридском клубе.

"Прежде всего я бы назвал две вещи: страсть и отсутствие одержимости. Я считаю, что одержимость — это болезнь, и, к счастью, я ей не болен. Но есть страсть. Это то, что помогает мне продолжать идти.

Моя тренерская философия? Я твердо верю в креативность игроков при работе с мячом, и мне не нравится заставлять их зацикливаться на заранее определенных схемах, я оставляю это на их усмотрение. Конечно, нам приходится работать и без мяча, демонстрировать целеустремленность и сосредоточенность. На этих элементах я буду больше настаивать с тактической точки зрения. Но креативность имеет основополагающее значение, особенно с такими талантливыми игроками, какие есть у нас", - цитирует итальянца официальный сайт "сливочных".