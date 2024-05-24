Интер Майами проявляет интерес к капитану мадридского Реала

Начо Фернандес еще ничего официально не объявил о своем будущем, хотя его решение, принятое несколько недель назад, заключается в том, чтобы завершить свою карьеру в "Реале". Пока он не сделает официального заявления, главу нельзя считать окончательно закрытой, учитывая, что в прошлом году он также был убежден, что уйдет, и в конце концов продлил свой контракт еще на год. Начо не планирует делать никаких шагов до финала Лиги чемпионов.

Дело в том, что планы защитника на будущее предусматривают поиск спортивных и жизненных приключений вдали от Испании и Европы, а Соединенные Штаты всегда были на первом месте. В этом смысле "Интер Майами" очень заинтересован в Начо, тем более, что у них есть место для него. Кроме того, тренер американского клуба Тата Мартино только что потерял центрального защитника Николаса Фрейре, который выбыл на длительный срок из-за разрыва крестообразной связки. Команда Дэвида Бекхэма отчаянно нуждается в усилении центра защиты, учитывая, что аргентинец, арендованный до декабря у "Пумас", выходил в старте в последних семи матчах.

#NoticiaRelevo ????️ El Inter de Miami quiere a Nacho.



???? El central planea seguir su carrera en la MLS y el equipo de Messi le tiene en su agenda.@MatteMoretto ???? @Sergiogom https://t.co/3CbdVozEJH — Relevo (@relevo) May 23, 2024

Добавим, что Начо в этом сезоне провел 43 матча и отметился результативной передачей.