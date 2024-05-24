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Жирона - Гранада. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания
Обновлено

Жирона - Гранада: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 24.05.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Жирона - Гранада. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Новина українською

Исторический сезон "Жироны" подходит к концу. Команда Мичела уже гарантировала себе рекордное третье место, но одна задача у нее таки осталась — конечно, речь об Артеме Довбике и бомбардирской гонке.

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Сейчас украинец на 2 гола отстает от Александра Серлота из "Вильярреала", но у того сложный выезд в Памплону, а вот у "Жироны" матч с безнадежным аутсайдером, и в этом кроется шанс.

Примера. 38-й тур
24 мая. Жирона. "Монтиливи"
"Жирона" 22:00 "Гранада"
Арбитр: Алехандро Муньис Руис
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

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Трансляція матчу Жирона - Гранада
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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