Жирона - Гранада. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Исторический сезон "Жироны" подходит к концу. Команда Мичела уже гарантировала себе рекордное третье место, но одна задача у нее таки осталась — конечно, речь об Артеме Довбике и бомбардирской гонке.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Сейчас украинец на 2 гола отстает от Александра Серлота из "Вильярреала", но у того сложный выезд в Памплону, а вот у "Жироны" матч с безнадежным аутсайдером, и в этом кроется шанс.

Примера. 38-й тур

24 мая. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" 22:00 "Гранада"

Арбитр: Алехандро Муньис Руис

Трансляция: MEGOGO Футбол 1