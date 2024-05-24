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Экс-кандидат в президенты Барселоны призвал Лапорту подать в отставку
Оппозиция не спит
Бывший кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт написал нынешнему главе каталонского клуба Жоану Лапорте письмо, в которам призвал функционера покинуть занимаемую должность. Об этом сообщает Marca.
Среди основных причин для осуществления этого решения Фонт выделил "сложность момента, который переживает клуб", "плохие результаты с 2021 года", а также "неправильное управление". Также он добавил, что уже появилось "новое поколение куле, которое готово преобразовать клуб, модернизировать его и вывести его раз и навсегда на то место, которого он заслуживает".
Помимо прочего, Фонт затронул ситуацию с возможным увольнением Хави, и напомнил, что в ближайшие несколько дней "сине-гранатовым" придется принять важные финансовые меры.
"Ситуация такова, что клуб все еще несет операционные убытки, и осталось очень мало времени, чтобы найти инвестора, который одобрит продажу 49% Barça Studios за 400 миллионов, что является нереальной суммой, значительно превышающей рыночную", - написал экс-кандидат в президенты "Барсы".
Ещё Фонт попросил нынешнее руководство не проводить "каких-либо сомнительных операций, которые подразумевали бы отрицание своих ошибок".
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