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Кепа получит игровое время в матче с Бетисом
Красивый жест от тренера
фото из свободных источников
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти предоставит возможность голкиперу команды Кепе Аррисабалаге сыграть в заключительном туре Ла Лиги с "Бетисом", сообщает Marca.
Игра 38-го тура состоится 25 мая и начнется в 22:00.
Анчелотти хочет дать Кепе несколько минут игрового времени, чтобы голкипер попрощался с трибунами домашнего стадиона клуба перед уходом из команды.
В последний раз Аррисабалага выходил на поле 26 апреля против "Реала Сосьедада" (1:0). Кипер вернется после аренды по завершению сезона в "Челси", однако лондонский клуб намерен продать голкипера или отдать снова в аренду. К игроку есть интерес со стороны ряда клубов.
Главный вопрос - кто сыграет в финале Лиги чемпионов против "Боруссии". Испанские СМИ писали, что ворота "сливочных" будет защищать Тибо Куртуа, который недавно восстановился после тяжелой травмы.
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