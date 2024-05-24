Mundo Deportivo: Барселона объявит о подписании Ханси Флика в понедельник

59-летний Ханси Флик станет тренером "Барселоны" в сезоне 2024-25. По информации Mundo Deportivo, каталонский гранд объявит о подписании контракта с немцем в понедельник. Хотя детали контракта все еще дорабатываются, формула, которую клуб может выбрать для бывшего тренера "Баварии", - это односезонный контракт с возможностью продления еще на один год, в зависимости от достигнутых целей.

После телефонного разговора между Фликом и Деко в среду, спортивный директор каталонцев подтвердил контракт для немецкого тренера, который очень понравился президенту "Барсы" Жоану Лапорте. Для нынешнего тренера "Барселоны" Хави будет означать, что поединок против "Севильи" в это воскресенье будет последним во главе своего клуба.

Напомним, что Хави пришел на тренерское кресло каталонского гранда в ноябре 2021 года. С тех пор команда смогла выиграть Примеру и Суперкубок Испании (оба трофея были добыты в сезоне 2022/23).