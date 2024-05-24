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Mundo Deportivo: Барселона объявит о подписании Ханси Флика в понедельник

Испания

Приближаемся к завершению Санта-Барбары вокруг Хави и каталонского клуба

Mundo Deportivo: Барселона объявит о подписании Ханси Флика в понедельник

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

59-летний Ханси Флик станет тренером "Барселоны" в сезоне 2024-25. По информации Mundo Deportivo, каталонский гранд объявит о подписании контракта с немцем в понедельник. Хотя детали контракта все еще дорабатываются, формула, которую клуб может выбрать для бывшего тренера "Баварии", - это односезонный контракт с возможностью продления еще на один год, в зависимости от достигнутых целей.

После телефонного разговора между Фликом и Деко в среду, спортивный директор каталонцев подтвердил контракт для немецкого тренера, который очень понравился президенту "Барсы" Жоану Лапорте. Для нынешнего тренера "Барселоны" Хави будет означать, что поединок против "Севильи" в это воскресенье будет последним во главе своего клуба.

Напомним, что Хави пришел на тренерское кресло каталонского гранда в ноябре 2021 года. С тех пор команда смогла выиграть Примеру и Суперкубок Испании (оба трофея были добыты в сезоне 2022/23).

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Барселона Ханси Флик
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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Вarcelinius
24.05.2024 в 14:01
Ну теперь Роберт станет паханом и начнёт рулить. "Я не ухожу, я остаюсь, мне и здесь хорошо..." Ну шельма.. Лева красавец!
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Комментарии 6
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Вarcelinius
24.05.2024 в 14:01
Ну теперь Роберт станет паханом и начнёт рулить. "Я не ухожу, я остаюсь, мне и здесь хорошо..." Ну шельма.. Лева красавец!
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Вarcelinius
24.05.2024 в 13:54
В лагере мадри@асов траур, "хавиоставайся" не прокатила.
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Вarcelinius
24.05.2024 в 13:52
А вы говорите... Роберт мне пиз@еть не будет.
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Вarcelinius
24.05.2024 в 13:50
Редакция, такую новость надо жирными чернилами обводить.
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Вarcelinius
24.05.2024 в 13:46
Таки досрочно и таки я прав.
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Вarcelinius
24.05.2024 в 13:43
Урррааааааааа!!!!!!!!
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