Кроос - о завершении карьеры: Не хотел сидеть два-три года на скамейке запасных

34-летний полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос подробно рассказал о своем решении завершить карьеру.

"Я уже был на грани принятия этого решения год назад. Так что оно уже было принято. Но я долго об этом думал.

Оглядываясь назад, я должен сказать, что решение оказалось верным, потому что всё действительно сложилось так, как я надеялся. Я остался здоровым и провёл ещё один полный сезон без травм. Кроме того, я получил массу удовольствия от большинства игр, мне удалось сохранить свой уровень, и мы добились успеха как команда. Когда ты думаешь о завершении карьеры - всегда важно хотеть завершить её успешно.

Еще до финала Лиги чемпионов я могу сказать, что это был успешный сезон. Сейчас кажется, что это идеальное время, лучший момент в моей карьере. Я никогда не хотел ощущать, что клуб, болельщики и люди вокруг меня скажут мне: "Всё кончено!" Или что мне придется сидеть на скамейке запасных еще два-три года.

В некотором смысле это было бы недостойно такой карьеры. Поэтому я рад, счастлив и немного горжусь тем, что мне удалось избежать всего этого. Это приятное чувство", - сказал немец в эфире подкаста.