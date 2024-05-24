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Полузащитник Атлетика Дани Гарсия летом покинет баскский клуб
Об этом говорится на официальном сайте команды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный полузащитник "Атлетика" Дани Гарсия покидает клуб свободным агентом после того, как за шесть лет в нем провел чуть менее 200 матчей. Испанец быстро стал постоянным игроком после перехода из "Эйбара" в сезоне 2018/19, проведя 32 матча в своем первом сезоне в составе басков. Лишь дважды за последние два года он сыграл менее 30 матчей за сезон: в сезоне 2022/23 он вышел на поле 29 раз, а в нынешней кампании - 18 раз.
Дани Гарсия успел с "Атлетиком" выиграть два трофея - Суперкубок Испании в 2021 году и Копа дель Рей в 2024 году.
Напомним, что этим летом также покинут баскский клуб Рауль Гарсия и Икер Мунианин.
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