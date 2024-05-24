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Ван Нистелрой: Иско постоянно говорил о Барселоне, а я ему сказал, что с Реалом он возьмёт Лигу чемпионов

Испания

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Ван Нистелрой: Иско постоянно говорил о Барселоне, а я ему сказал, что с Реалом он возьмёт Лигу чемпионов

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Экс-нападающий "Реала" Рууд Ван Нистелрой рассказал о том, как он побудил Иско перейти вместо "Барселоны" в свой бывший клуб.

"Раньше он постоянно говорил о "Барсе", а я ему сказал: "Нет. Ты будешь играть за "Реал Мадрид" и выиграешь там Лигу чемпионов ", - сказал нидерландец в интервью Marca.

Напомним, Ван Нистелрой и Иско вместе выступали в составе "Малаги" в сезоне-2011/12.

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Барселона Иско Реал (Мадрид) Малага Руд ван Нистелрой трансфер
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Опубликовал: Александр Бураков
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