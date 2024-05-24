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Суд снял с Барселоны обвинения во взяточничестве по делу Негрейры

Испания
Обновлено

Клуб тоже выпустил заявление

Суд снял с Барселоны обвинения во взяточничестве по делу Негрейры

Sgutterstock

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Высший суд Каталонии снял с "Барселоны" обвинения по делу о получении платежей бывшим вице-президентом технического комитета судей (CTA) Энрикесу Негрейры.

После оглашения данного решения суда "Барселона" опубликовал заявление, в котором выразила удовлетворение вердиктом и надеется, что в ходе следующих судебных шагов будет доказана полная невиновность клуба.

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Ранее сообщалось, что "сине-гранатовые" выплатили 7,7 млн евро Негрейре в период с 2001-го по 2018-й годы.

Тогда же "Барселону" обвинили во взяточничестве. Тогда же обвинения были предъявлены сыну Негрейры, бывшим президентам каталонцев Жозепу Бартомеу и Сандро Роселю, а также действующему главе "Барсы" Жоану Лапорте.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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ANESTEZIO (Вінниця )
24.05.2024 в 15:55
"Вищий суд Каталонії зняв звинувачення з Барселони". Приблизно так на параші звучить "Канстітуціонний суд рф снял усє абвінєнія с прєзідєнта расії тупіна, наложинниє Мєждународним угаловним судом "
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Комментарии 8
ANESTEZIO (Вінниця )
24.05.2024 в 15:55
"Вищий суд Каталонії зняв звинувачення з Барселони". Приблизно так на параші звучить "Канстітуціонний суд рф снял усє абвінєнія с прєзідєнта расії тупіна, наложинниє Мєждународним угаловним судом "
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Вarcelinius
24.05.2024 в 17:18
Ты признаёшь Каталонию неотъемлемой частью Испании? Ну так вот тогда знай, лапоть, шо любой суд Испании может вынести такое решение и оно будет правомочно на всей её территории.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
24.05.2024 в 15:35
Просто снять недостаточно, а еще нужно наказать тех, кто затеял это безобразие.
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Spokoyno (Київ)
24.05.2024 в 16:02
Пе...с його знає чому, але сумніваюся що це станеться Що хтось хоча компенсує витрати на слідство, тим більш сплатить за нанесення репутаційних втрат слідчим органам та Барселоні! І ті хто вчора волав "Ату..." наразі шукають де ще можна нагидити. КаКл у всій "красі"!
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
24.05.2024 в 16:12
Да всё, что нужно было, это помешать Барсе стать чемпионом. Отвлечь команду от ее цели. Своего достигли и всё. Ждём новые издевательства в новом сезоне.
 
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ANESTEZIO (Вінниця )
24.05.2024 в 16:25
Как жє іздєваютса над бєднимі барсанутимі мальчікамі в трусіках . Ужє дєсять лєт в гєйропє! Нізашто!!!!
 
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ANESTEZIO (Вінниця )
24.05.2024 в 16:39
В Альцика знову загострення . Мабуть голодна корова його вкусила
 
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Вarcelinius
24.05.2024 в 17:11
И компенсацию блъ и компенсацию нах! За моральный и финансовый ущерб, ибо мы пострадали, трофеев лишились, элькласики проиграли.
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