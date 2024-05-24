Суд снял с Барселоны обвинения во взяточничестве по делу Негрейры

Высший суд Каталонии снял с "Барселоны" обвинения по делу о получении платежей бывшим вице-президентом технического комитета судей (CTA) Энрикесу Негрейры.

После оглашения данного решения суда "Барселона" опубликовал заявление, в котором выразила удовлетворение вердиктом и надеется, что в ходе следующих судебных шагов будет доказана полная невиновность клуба.

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Ранее сообщалось, что "сине-гранатовые" выплатили 7,7 млн евро Негрейре в период с 2001-го по 2018-й годы.

Тогда же "Барселону" обвинили во взяточничестве. Тогда же обвинения были предъявлены сыну Негрейры, бывшим президентам каталонцев Жозепу Бартомеу и Сандро Роселю, а также действующему главе "Барсы" Жоану Лапорте.