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Суд снял с Барселоны обвинения во взяточничестве по делу Негрейры
Клуб тоже выпустил заявление
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Высший суд Каталонии снял с "Барселоны" обвинения по делу о получении платежей бывшим вице-президентом технического комитета судей (CTA) Энрикесу Негрейры.
После оглашения данного решения суда "Барселона" опубликовал заявление, в котором выразила удовлетворение вердиктом и надеется, что в ходе следующих судебных шагов будет доказана полная невиновность клуба.
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Ранее сообщалось, что "сине-гранатовые" выплатили 7,7 млн евро Негрейре в период с 2001-го по 2018-й годы.
Тогда же "Барселону" обвинили во взяточничестве. Тогда же обвинения были предъявлены сыну Негрейры, бывшим президентам каталонцев Жозепу Бартомеу и Сандро Роселю, а также действующему главе "Барсы" Жоану Лапорте.
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