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Барселона уволила главного тренера Хави

Испания
Обновлено

Об этом сообщается на официальном сайте клуба

Барселона уволила главного тренера Хави

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В пятницу президент "Барселоны" Жоан Лапорта сообщил Хави Эрнандесу, что он не останется на посту главного тренера на следующий сезон. Для испанского рулевого воскресный поединок против "Севильи" будет последним во главе каталонского гранда.

"Барселона" благодарит Хави за его работу как тренера, а также за его неповторимую карьеру игрока и капитана команды и желает ему дальнейших успехов в мире", - говорится в заявлении клуба. В течение следующих нескольких дней "Барселона" сделает объявление о новой структуре первой команды.

Напомним, что Хави пришел на тренерское кресло каталонского гранда в ноябре 2021 года. За этот период "Барса" смогла выиграть Примеру и Суперкубок Испании (оба трофея были добыты в сезоне 2022/23). Нынешнюю кампанию подопечные Хави провели довольно неудачно и не смогли добыть ни одного трофея. Кроме того, сначала испанец в середине сезона объявил, что покинет клуб, но в конце кампании передумал и стороны объявили, что продолжат сотрудничество. Впрочем, недавнее интервью тренера о том, что из-за финансовых трудностей "Барселона" не может конкурировать с "Реалом", вызвало недовольство у руководства каталонцев, в результате чего его тренерское место оказалось под угрозой.

Также сообщается, что следующим главным тренером каталонцев может стать бывший рулевой "Баварии" Ханси Флик.

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Источник:
Барселона
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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MaximSK (Киев)
24.05.2024 в 16:57
Мне кажется странное решение Лапорты, он сам очень хотел чтобы он остался, а когда он согласился, Лапорта сам уже расхотел чтобы он остался. По сути с таким составом трудно было конкурировать с Реалом, у которых еще скоро появится Мбаппе.
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Комментарии 21
MaximSK (Киев)
24.05.2024 в 16:57
Мне кажется странное решение Лапорты, он сам очень хотел чтобы он остался, а когда он согласился, Лапорта сам уже расхотел чтобы он остался. По сути с таким составом трудно было конкурировать с Реалом, у которых еще скоро появится Мбаппе.
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ANESTEZIO (Вінниця )
24.05.2024 в 17:00
У Чемпіонаті Каталунії інтрига закручується
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Michael-K (Івано-Франківськ)
24.05.2024 в 16:52
Рік думаю Флік протягне. Потім будуть вмовляти Клоппа, який якраз відпочине від роботи... Можливо через рік і Гвардіола не захоче більше тренувати МС, якраз контракт закінчується, йому скучно буде без Юргена в Прем"єр Лізі, тому також не виключено, що вернеться в улюблену Каталонію.
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ANESTEZIO (Вінниця )
24.05.2024 в 16:56
Без належних фінансових ресурсів ніхто із топів за Барсу не візьметься. Ніхто не хоче портити свою репутацію. Як вже спортив Куман, Хаві...
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Michael-K (Івано-Франківськ)
24.05.2024 в 17:01
Я погоджуюсь. Керівництво клубу це теж розуміє, і якщо Лапорта за рік не виправить фінансове становище, то його теж звільнять...
 
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ANESTEZIO (Вінниця )
24.05.2024 в 17:07
А як виправити? Вже всі майже важелі в дії...
 
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Вarcelinius
24.05.2024 в 16:48
Если Флик не поменяет старую модель игры Барсы, въевшуюся в неё намертво, то его ждёт провал. Только кардинальная смена сегодняшнего стиля гарантирует Барсе успех, это немец должен чётко усвоить, иначе нас снова ждут старые недобрые грабли...
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0
2
ANESTEZIO (Вінниця )
24.05.2024 в 16:54
Не нас, а тебе, ло@ара. Хоча , Пєтух, ти з цих грабель і не злазиш
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Вarcelinius
24.05.2024 в 16:56
Если Дохтур взъерепенился, значит я всё правильно говорю.
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ANESTEZIO (Вінниця )
24.05.2024 в 16:58
Мені просто смішно спостерігати на тебе, мамкогон- ГЛОДіатор
 
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avatar
Вarcelinius
24.05.2024 в 16:41
Да здравствует Барселона без чави! Барса понад усе!
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Michael-K (Івано-Франківськ)
24.05.2024 в 16:40
Хансі Флик непогано так ризикує.Йде до нестабільної «Барси» без чітких гарантій та суворо під ілюзорні обіцянки трансферів.Підписує договір за схемою 1+1. Провалився – вільний без жодних компенсацій. Ще й зарплату явно дадуть не найвищу.Від німця гарантовано вимагатимуть трофеї – причому не кубок чи Суперкубок, а мінімум Ла Лігу чи успіх у ЛЧ. Адже поруч буде праймовий «Реал» з вагоном зірок та Мбаппе. Впорається із завданням- отримає ще один рік контракту. Якщо не розвиватиме молодь, то відразу крики та образи від фанів. А ще стиль, ДНК і купа штампів, яким чомусь потрібно слідувати. Хансі Флік – або дуже сміливий, або дуже тупий!
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Вarcelinius
24.05.2024 в 16:40
Братья-барселонцы, я снова с вами.
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Michael-K (Івано-Франківськ)
24.05.2024 в 16:43
"Повернення блудного сина" ))
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Вarcelinius
24.05.2024 в 16:51
 
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Вarcelinius
24.05.2024 в 16:38
Уррааааа!!!
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ANESTEZIO (Вінниця )
24.05.2024 в 16:05
Залупорта наївно думає, що з Фліком буде краще . Ніфіга. Проблема не в тренерах, а в фінансах, і буде ще гірше
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Вarcelinius
24.05.2024 в 16:35
Тахуйтам.
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ANESTEZIO (Вінниця )
24.05.2024 в 17:04
Таосьхуйвтвоїйнемитійсраці, Пєтушок
 
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ANESTEZIO (Вінниця )
24.05.2024 в 16:03
Ну всьо, Барсел@х тепер наху@яриться сьогодні глоду до поросячого визгу. В принципі як завжди
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
24.05.2024 в 15:32
Спасибо Хави за работу и любовь к клубу!! Жаль, что так получилось, но это часть бизнеса. Хорош в одном, похуже в другом, все мы люди такие. Удачи в дальнейшем!!
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