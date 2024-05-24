Барселона уволила главного тренера Хави

В пятницу президент "Барселоны" Жоан Лапорта сообщил Хави Эрнандесу, что он не останется на посту главного тренера на следующий сезон. Для испанского рулевого воскресный поединок против "Севильи" будет последним во главе каталонского гранда.

"Барселона" благодарит Хави за его работу как тренера, а также за его неповторимую карьеру игрока и капитана команды и желает ему дальнейших успехов в мире", - говорится в заявлении клуба. В течение следующих нескольких дней "Барселона" сделает объявление о новой структуре первой команды.

Напомним, что Хави пришел на тренерское кресло каталонского гранда в ноябре 2021 года. За этот период "Барса" смогла выиграть Примеру и Суперкубок Испании (оба трофея были добыты в сезоне 2022/23). Нынешнюю кампанию подопечные Хави провели довольно неудачно и не смогли добыть ни одного трофея. Кроме того, сначала испанец в середине сезона объявил, что покинет клуб, но в конце кампании передумал и стороны объявили, что продолжат сотрудничество. Впрочем, недавнее интервью тренера о том, что из-за финансовых трудностей "Барселона" не может конкурировать с "Реалом", вызвало недовольство у руководства каталонцев, в результате чего его тренерское место оказалось под угрозой.

Также сообщается, что следующим главным тренером каталонцев может стать бывший рулевой "Баварии" Ханси Флик.