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"Легенды Реала сами принимают решение". Анчелотти - о ситуации с Модричем и Начо

Испания

Такие игроки вправе делать свой выбор

"Легенды Реала сами принимают решение". Анчелотти - о ситуации с Модричем и Начо

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти ответил на вопрос о будущем полузащитника Луки Модрича и защитника Начо Фернандеса.

"Модрич остается, а Начо уходит? Легенды этого клуба сами выбирают свое будущее, как я всегда говорил.

Начо ещё не принял окончательное решение. Мы ждём, но не торопим процесс. Для тех, у кого заканчивается контракт в этом году, главное - хорошо завершить сезон. И уже затем у них будет время выбрать, чем они хотят заниматься", - передаёт слова специалиста официальный сайт "сливочных".

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Карло Анчелотти Лука Модрич Начо
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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
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