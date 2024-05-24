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"Легенды Реала сами принимают решение". Анчелотти - о ситуации с Модричем и Начо
Такие игроки вправе делать свой выбор
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти ответил на вопрос о будущем полузащитника Луки Модрича и защитника Начо Фернандеса.
"Модрич остается, а Начо уходит? Легенды этого клуба сами выбирают свое будущее, как я всегда говорил.
Начо ещё не принял окончательное решение. Мы ждём, но не торопим процесс. Для тех, у кого заканчивается контракт в этом году, главное - хорошо завершить сезон. И уже затем у них будет время выбрать, чем они хотят заниматься", - передаёт слова специалиста официальный сайт "сливочных".
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