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Осасуна продлила контракт с Рубеном Гарсией
Об этом говорится на официальном сайте клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Осасуна" достигла договоренности с Рубеном Гарсией о продлении его контракта до 2026 года с опцией продления до 30 июня 2027 года. Таким образом, игрок останется в клубе еще как минимум на два сезона. Его сумма отступных в Примере составляет 8 млн евро.
Приход Рубена Гарсии в сезоне 2018/19 стал решающим качественным скачком в достижении повышения в классе. В последующие пять сезонов его вклад сыграл очень важную роль в достижении пяти комфортных выступлений в Примере, а также смог вместе с "Осасуной" стать финалистом Копы дель Рей и квалифицироваться в еврокубки.
Добавим, что в этом сезоне Рубен Гарсия провел 35 матчей, где отметился 3 голами и результативной передачей.
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