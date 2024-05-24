Осасуна продлила контракт с Рубеном Гарсией

"Осасуна" достигла договоренности с Рубеном Гарсией о продлении его контракта до 2026 года с опцией продления до 30 июня 2027 года. Таким образом, игрок останется в клубе еще как минимум на два сезона. Его сумма отступных в Примере составляет 8 млн евро.

Приход Рубена Гарсии в сезоне 2018/19 стал решающим качественным скачком в достижении повышения в классе. В последующие пять сезонов его вклад сыграл очень важную роль в достижении пяти комфортных выступлений в Примере, а также смог вместе с "Осасуной" стать финалистом Копы дель Рей и квалифицироваться в еврокубки.

Добавим, что в этом сезоне Рубен Гарсия провел 35 матчей, где отметился 3 голами и результативной передачей.