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Осасуна продлила контракт с Рубеном Гарсией

Испания

Об этом говорится на официальном сайте клуба

Осасуна продлила контракт с Рубеном Гарсией

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Осасуна" достигла договоренности с Рубеном Гарсией о продлении его контракта до 2026 года с опцией продления до 30 июня 2027 года. Таким образом, игрок останется в клубе еще как минимум на два сезона. Его сумма отступных в Примере составляет 8 млн евро.

Приход Рубена Гарсии в сезоне 2018/19 стал решающим качественным скачком в достижении повышения в классе. В последующие пять сезонов его вклад сыграл очень важную роль в достижении пяти комфортных выступлений в Примере, а также смог вместе с "Осасуной" стать финалистом Копы дель Рей и квалифицироваться в еврокубки.

Добавим, что в этом сезоне Рубен Гарсия провел 35 матчей, где отметился 3 голами и результативной передачей.

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Источник:
Осасуна
Опубликовал: Александр Гресь
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