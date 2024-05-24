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Санчес: Я не должен этого говорить, но как плохо Барселона относится к своим легендам
Специалист высказал свое мнение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Севильи" Кике Санчес высказал критику в адрес "Барселоны" за то, как клуб обращается со своими легендами.
"Я не должен этого говорить, но как плохо "Барселона" относится к своим легендам".
"С Куманом, с Месси, а с Хави сейчас, как плохо. Я хотел бы, чтобы клубы относились к своим легендам хорошо, фантастически хорошо. Это наследие связи от тренеров к болельщикам. Это многое связывает", - добавил специалист.
Напомним, что сегодня, 24 мая, президент "Барселоны" Жоан Лапорта сообщил Хави Эрнандесу, что он не останется на посту главного тренера на следующий сезон.
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