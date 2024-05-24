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Стало известно имя нового главного тренера Барселоны

Испания

Уже все согласовано

Стало известно имя нового главного тренера Барселоны

Фото: twitter.com/DFB_Team

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Ханси Флик станет новым главным тренером "Барселоны" после ухода Хави Эрнандеса. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

59-летний немецкий тренер подписал двухлетний контракт с каталонским клубом, который продлится до 2026 года.

Соглашение было проработано и утверждено агентом Флика, Пини Захави. Ожидается, что в тренерский штаб Ханси войдут два его немецких помощника.

Напомним, что Флик был без работы с сентября прошлого года, когда его уволили из сборной Германии после ряда неудачных результатов в товарищеских матчах.

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Хави Эрнандес Барселона Ханси Флик
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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ANESTEZIO (Вінниця )
24.05.2024 в 16:46
Я колись писав, що Флік для Барси буде дуже гарним варіантом. Німецька дисципліна і пунктуальність понад усе. Тренер не зірковий, але в той же час не вибагливий і не дорогий, не буде вимагати купу грошей як для себе так і для посилення. Це Лапорту повністю влаштовує. Але один шизофренічний фанатик Барси, якого тут кличуть Барсел@хом при інформації , що замість Хаві може бути Флік ,під дією глоду заблював весь монітор. До речі, я Барсел@ха вітаю із його святом- сьогодні день шизофреніка !
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Комментарии 1
ANESTEZIO (Вінниця )
24.05.2024 в 16:46
Я колись писав, що Флік для Барси буде дуже гарним варіантом. Німецька дисципліна і пунктуальність понад усе. Тренер не зірковий, але в той же час не вибагливий і не дорогий, не буде вимагати купу грошей як для себе так і для посилення. Це Лапорту повністю влаштовує. Але один шизофренічний фанатик Барси, якого тут кличуть Барсел@хом при інформації , що замість Хаві може бути Флік ,під дією глоду заблював весь монітор. До речі, я Барсел@ха вітаю із його святом- сьогодні день шизофреніка !
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