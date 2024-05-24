Стало известно имя нового главного тренера Барселоны

Ханси Флик станет новым главным тренером "Барселоны" после ухода Хави Эрнандеса. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

59-летний немецкий тренер подписал двухлетний контракт с каталонским клубом, который продлится до 2026 года.

Соглашение было проработано и утверждено агентом Флика, Пини Захави. Ожидается, что в тренерский штаб Ханси войдут два его немецких помощника.

Напомним, что Флик был без работы с сентября прошлого года, когда его уволили из сборной Германии после ряда неудачных результатов в товарищеских матчах.