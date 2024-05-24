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Стало известно имя нового главного тренера Барселоны
Уже все согласовано
Фото: twitter.com/DFB_Team
Ханси Флик станет новым главным тренером "Барселоны" после ухода Хави Эрнандеса. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
59-летний немецкий тренер подписал двухлетний контракт с каталонским клубом, который продлится до 2026 года.
Соглашение было проработано и утверждено агентом Флика, Пини Захави. Ожидается, что в тренерский штаб Ханси войдут два его немецких помощника.
Напомним, что Флик был без работы с сентября прошлого года, когда его уволили из сборной Германии после ряда неудачных результатов в товарищеских матчах.
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