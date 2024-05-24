Реал Мадрид — Бетис. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

"Реал” в последнем туре Ла Лиги-2023/24 примет седьмую команду чемпионата - "Бетис".

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"Сливочные" гарантировала себе чемпионство еще четыре тура назад, и с тех пор забили 13 голов. Команда играет раскрепощенно, в свое удовольствие.

Финальный тур для Мадрида будет чуть другим, ведь это будет последний матч на "Сантьяго Бернабеу" для Тони Крооса. Не сомневаемся, клуб подготовит немцу красивые сюрпризы. Кроме того, уже через неделю финал Лиги чемпионов, и перед ним важно не получить травм.

Удастся ли "Реалу" выполнить все задания и при этом победить весьма непростого стилистически оппонента — увидим в субботу , 25 мая , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 3 и Volia TV . Начало — в 22:00 по Киеву.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Реал Мадрид - Бетіс Смотреть трансляцию

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