Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал Мадрид — Бетис. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
"Реал Мадрид" — "Бетис": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.05.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto
"Реал” в последнем туре Ла Лиги-2023/24 примет седьмую команду чемпионата - "Бетис".
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
"Сливочные" гарантировала себе чемпионство еще четыре тура назад, и с тех пор забили 13 голов. Команда играет раскрепощенно, в свое удовольствие.
Финальный тур для Мадрида будет чуть другим, ведь это будет последний матч на "Сантьяго Бернабеу" для Тони Крооса. Не сомневаемся, клуб подготовит немцу красивые сюрпризы. Кроме того, уже через неделю финал Лиги чемпионов, и перед ним важно не получить травм.
Удастся ли "Реалу" выполнить все задания и при этом победить весьма непростого стилистически оппонента — увидим в субботу, 25 мая, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 3 и Volia TV. Начало — в 22:00 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
Популярное сейчас
- В УАФ отреагировали на вопрос о начислении отстраненной РФ коэффициентов
- Эффектная красотка! Артем Милевский впервые показался вместе с девушкой. ФОТО
- Экс-игрок сборной Украины близок к тому, чтобы покинуть ЛНЗ
- Кроос рассказал, где будет жить после завершения карьеры
- Девушка звезды сенсационной Болоньи приревновала футболиста к журналистке и устроила забавную сцену. ВИДЕО
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО