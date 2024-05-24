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"Это всегда плохая новость". Гвардиола высказался об увольнении Хави

Испания
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Гвардиола выразил свое сочувствие

"Это всегда плохая новость". Гвардиола высказался об увольнении Хави

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола выразил сочувствие Хави Эрнандесу после того, как испанского специалиста уволили с поста главного тренера "Барселоны".

"Что я могу сказать? Это всегда плохая новость. Причины того, что произошло, я не знаю".

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"Мы говорили сегодня за завтраком об увольнении тренеров. Обычно мы много переезжаем. В нашей работе ты должен побеждать, иначе ты оказываешься в опасном положении. Ты должен побеждать, делать хорошую работу и быть искусным во многих вещах, иначе такое случается".

Напомним, что "Барселона" сегодня, 24 мая, сообщила об увольнении Хави.

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Хави Эрнандес Барселона Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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