"Это всегда плохая новость". Гвардиола высказался об увольнении Хави

Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола выразил сочувствие Хави Эрнандесу после того, как испанского специалиста уволили с поста главного тренера "Барселоны".

"Что я могу сказать? Это всегда плохая новость. Причины того, что произошло, я не знаю".

Читайте также Стало известно имя нового главного тренера Барселоны

"Мы говорили сегодня за завтраком об увольнении тренеров. Обычно мы много переезжаем. В нашей работе ты должен побеждать, иначе ты оказываешься в опасном положении. Ты должен побеждать, делать хорошую работу и быть искусным во многих вещах, иначе такое случается".

Напомним, что "Барселона" сегодня, 24 мая, сообщила об увольнении Хави.