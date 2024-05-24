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"Это всегда плохая новость". Гвардиола высказался об увольнении Хави
Гвардиола выразил свое сочувствие
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола выразил сочувствие Хави Эрнандесу после того, как испанского специалиста уволили с поста главного тренера "Барселоны".
"Что я могу сказать? Это всегда плохая новость. Причины того, что произошло, я не знаю".
"Мы говорили сегодня за завтраком об увольнении тренеров. Обычно мы много переезжаем. В нашей работе ты должен побеждать, иначе ты оказываешься в опасном положении. Ты должен побеждать, делать хорошую работу и быть искусным во многих вещах, иначе такое случается".
Напомним, что "Барселона" сегодня, 24 мая, сообщила об увольнении Хави.
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