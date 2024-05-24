  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Хави прощается с Барселоной: Я всегда буду болельщиком этой команды
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хави прощается с Барселоной: Я всегда буду болельщиком этой команды

Испания
Обновлено

Хави выразил свои эмоции

Хави прощается с Барселоной: Я всегда буду болельщиком этой команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта сообщил Хави Эрнандесу, что он не будет главным тренером команды в следующем сезоне.

Специалист попрощался со своим клубом:

"Дорогие друзья, всегда нелегко покидать клуб своей жизни, но я очень горжусь тем, что после двух с половиной лет во главе раздевалки, которая стала для меня второй семьей, я заканчиваю свою карьеру тут".

Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку и любовь, которые всегда были рядом со мной и показывали мне такую же любовь.

С воскресенья я стану еще одним болельщиком, то ли сейчас на Олимпийском стадионе, то ли через несколько месяцев на новом "Камп Ноу". Потому что до того, как я стал игроком или тренером, я был болельщиком "Барселоны" и хочу только самого лучшего для клуба своей жизни.

Я работал с великолепной группой игроков и замечательным персоналом. Благодаря всем им мы достигали поставленных целей, кульминацией которых стали победа в Лиге и Суперкубке прошлого года. В этом сезоне все пошло не так, как мы хотели.

Большое спасибо всем. Болельщикам, игрокам, персоналу, работникам клуба, президенту, совету директоров, спортивным директорам, СМИ и всем, с кем я разделил этот путь за эти два с половиной сезона".

В воскресенье, после двух с половиной лет на тренерском мостике, он проведет свой последний матч. "Барселона" сыграет против "Севильи" в рамках 38-го тура Ла Лиги.

По теме
yellow-arrow
Довбику нужно забивать. Жирона – Гранада. АУДИО онлайн трансляция матча 38-го тура Ла Лиги
yellow-arrow
Жирона - Гранада. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
yellow-arrow
"Это всегда плохая новость". Гвардиола высказался об увольнении Хави
Хави Эрнандес Барселона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Вarcelinius
24.05.2024 в 19:19
Вот так бы и сразу. А то дайте порулить, дайте порулить...
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
24.05.2024 в 19:19
Вот так бы и сразу. А то дайте порулить, дайте порулить...
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости