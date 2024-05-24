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Хави прощается с Барселоной: Я всегда буду болельщиком этой команды
Хави выразил свои эмоции
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта сообщил Хави Эрнандесу, что он не будет главным тренером команды в следующем сезоне.
Специалист попрощался со своим клубом:
"Дорогие друзья, всегда нелегко покидать клуб своей жизни, но я очень горжусь тем, что после двух с половиной лет во главе раздевалки, которая стала для меня второй семьей, я заканчиваю свою карьеру тут".
Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку и любовь, которые всегда были рядом со мной и показывали мне такую же любовь.
С воскресенья я стану еще одним болельщиком, то ли сейчас на Олимпийском стадионе, то ли через несколько месяцев на новом "Камп Ноу". Потому что до того, как я стал игроком или тренером, я был болельщиком "Барселоны" и хочу только самого лучшего для клуба своей жизни.
Я работал с великолепной группой игроков и замечательным персоналом. Благодаря всем им мы достигали поставленных целей, кульминацией которых стали победа в Лиге и Суперкубке прошлого года. В этом сезоне все пошло не так, как мы хотели.
Большое спасибо всем. Болельщикам, игрокам, персоналу, работникам клуба, президенту, совету директоров, спортивным директорам, СМИ и всем, с кем я разделил этот путь за эти два с половиной сезона".
В воскресенье, после двух с половиной лет на тренерском мостике, он проведет свой последний матч. "Барселона" сыграет против "Севильи" в рамках 38-го тура Ла Лиги.
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