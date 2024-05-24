Хави прощается с Барселоной: Я всегда буду болельщиком этой команды

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта сообщил Хави Эрнандесу, что он не будет главным тренером команды в следующем сезоне.

Специалист попрощался со своим клубом:

"Дорогие друзья, всегда нелегко покидать клуб своей жизни, но я очень горжусь тем, что после двух с половиной лет во главе раздевалки, которая стала для меня второй семьей, я заканчиваю свою карьеру тут".

Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку и любовь, которые всегда были рядом со мной и показывали мне такую же любовь.

С воскресенья я стану еще одним болельщиком, то ли сейчас на Олимпийском стадионе, то ли через несколько месяцев на новом "Камп Ноу". Потому что до того, как я стал игроком или тренером, я был болельщиком "Барселоны" и хочу только самого лучшего для клуба своей жизни.

Я работал с великолепной группой игроков и замечательным персоналом. Благодаря всем им мы достигали поставленных целей, кульминацией которых стали победа в Лиге и Суперкубке прошлого года. В этом сезоне все пошло не так, как мы хотели.

Большое спасибо всем. Болельщикам, игрокам, персоналу, работникам клуба, президенту, совету директоров, спортивным директорам, СМИ и всем, с кем я разделил этот путь за эти два с половиной сезона".